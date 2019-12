Jaká vylepšení bychom chtěli u iPhonů 12 vidět příští rok

iPhony 11 a 11 Pro jsou tu sice s námi relativně krátce, zraky mnoha fanoušků Applu se nicméně už nyní upírají směrem k září 2020 a iPhonům, které tento měsíc Apple světu představí. Oproti letošku a loňsku bychom se totiž měli alespoň podle prvních informací dočkat další malé jablečné revoluce a to jak v designu, tak i v použitých technologiích. Pojďme se nyní společně podívat na to, jaké novinky a vylepšení bychom chtěli v příštím roce vidět u iPhonů my.

Menší výřez

Zřejmě nejdiskutovanějším prvkem iPhonů v posledních třech letech je jejich výřez v displeji, ve kterém se ukrývají senzory mimo jiné senzory pro Face ID. Mnozí jablíčkáři si už na něj sice zvykli, jiní jej však stále označují za designový paskvil. Oba tábory se však zajisté shodnou v tom, že by designu iPhonů jeho zmenšení či v ideálním případě odstranění prospělo. Zatímco v odstranění se tak úplně doufat nedá, jelikož je Apple zvyklý dávkovat novinky postupně, s mezistupněm ve formě zmenšení už víceméně počítáme. Přeci jen, bylo by skutečně zvláštní, kdyby se Applu po třech letech nepodařily senzory pro Touch ID ani o píď zmenšit, když celý technologický svět peláší kupředu.

Nový design

Mnoho uživatelů začíná čím dál častěji poukazovat na to, že je design iPhonů svým způsobem nudný. Vzhledem k tomu, že k zaobleným hranám se Apple uchýlil již v roce 2014 u iPhonu 6 a design iPhonu X z roku 2017 víceméně kopírují iPhony XS a 11 Pro, jsou jejich nářky jistě oprávněné. Od iPhonu 12 proto očekáváme, že se jich Apple pokusí zbavit a představí u něj design, kterého se budou v následujících letech jeho iPhony více či méně striktně držet. V kuloárech se již relativně dlouho šušká zejména o návratu hran a tedy jisté podobnosti s iPhony 4 a 5. Přesně tento design by nás v redakci dost potěšil, jelikož jej stále považujeme za jeden z nejlepších mobilních designů vůbec. Příchodu tohoto designu hraje do karet i obliba Applu designově sjednocovat své produkty. Nasazením hran na iPhone by se totiž výrazně přiblížil designu loni představených iPadů Pro.

USB-C

Na Lightning port spoléhá Apple už dlouhé roky a to zejména díky jeho spolehlivosti. Technicky je však již toto řešení v porovnání s USB-C za zenitem a tak by určitě nebylo od věci jej právě tímto typem portu nahradit. Náročnější uživatelé by ocenili vyšší přenosovou rychlost, ti méně nároční určitě zase kompatibilitu s obrovským množstvím příslušenství či nabíječkami od MacBooků nebo iPadů. Díky USB-C by se taky například výrazně zjednodušila propojitelnost jablečných telefonů s externími displeji, které v dnešní době právě USB-C kabely využívají ve velkém. Nyní je však vše potřeba „látat“ přes různé adaptéry, což není ani trochu komfortní.

Vyšší obnovovací frekvence displeje

Naprostá většina smartphonů nabízí 60 Hz obnovovací frekvenci displeje. Jedná se sice o naprosto dostačující věc, avšak pro větší komfort by nebylo rozhodně u iPhonů 12 obnovovací frekvenci zvýšit na 90 až 120 Hz nastálo, popřípadě umožnit alespoň využití těchto frekvencí aplikacemi, které ji využijí. Obecně platí, že čím vyšší obnovovací frekvenci displej má, tím se zobrazovaný obraz na něm například při scrollování méně rozmazává. Pokud by se pak iPhone 12 dočkal podpory Apple Pencil, vyšší obnovovací frekvence by zajistila, že stopa táhnoucí se za tužkou by se za ní zobrazovala takřka dokonale plynule, což se nyní u iPadů s 60Hz frekvencí říci tak úplně nedá.

Touch ID v displeji

Odemykání iPhonu skrze Face ID je sice velmi spolehlivé a do jisté míry i návykové, nicméně jsou situace, ve kterých vás nechá jablečný sken obličeje na holičkách. Přesně pro takové případy by bylo fajn mít v telefonu ještě jednu autentizační metodu, která by jej dokázala bleskurychle zastoupit. A co lepšího by mohly iPhony dostat, než novou generaci technologie, která je svým způsobem proslavila?

Touch ID v displeji by své uplatnění rozhodně našlo. Ať už chcete telefon odemknout po ránu s půlkou hlavy zabořenou do polštáře či jej jen chcete nenápadně odemknout při obědě, kdy je položený vcelku daleko od vás na stole, vždy by vám v takovém případě lépe posloužilo Touch ID než Face ID. Naprostou bombou by pak bylo, kdyby se Applu podařila dostat plocha snímání otisků prstů přes celý displej telefonu, díky čemuž by tak bylo naprosto jedno, kam prst přiložíte. Pokud by to dokázal, zapsal by se nesmazatelně do technologické historie, jelikož nic podobného v současnosti žádný smartphone nenabízí a při pohledu na řešení, která konkurence využívá, zřejmě ani ještě pěkně dlouho nabízet nebude.

Delší výdrž

iPhony 11 (Pro) si na nízkou výdrž rozhodně stěžovat nemohou – ba naopak. Jedná se totiž o iPhony s nejdelší výdrží baterie v historii, za což patří rozhodně Applu uznání. Nicméně co si budeme nalhávat – každý z nás by nejraději telefon využíval na 100 %, avšak nabíjel jej ideálně jednou za týden nebo dokonce jednou za měsíc. Už kvůli tomu by tak rozhodně nebylo špatné, kdybychom se i v příštím roce dočkali u iPhonů 12 dalšího nárůstu výdrže, byť minoritního. Každá minuta, desítka minut či hodina totiž zkrátka potěší a dodá klid na duši uživatele, jelikož oddálí stres z klesajícího nabití.

Podporu rychlejšího bezdrátového nabíjení

Bezdrátové nabíjení se iPhony naučily už v roce 2017. Od té doby se však téměř žádných upgradů nedočkalo – pomineme-li fakt, že místo 5W zvládnou nyní přijímat až 7,5W a díky tomu se tak nabíjet rychleji. Nicméně naprostá většina konkurence podporující bezdrátové nabíjení podporuje daleko větší výkon, díky kterému jsou tak schopny dobíjet se i přes bezdrátové nabíjení, které je obecně pomalejší než kabelové, skutečně rychle. Rádi bychom tak podobnou věc viděli i u iPhonů 12.

Mnozí z vás nyní budou určitě oponovat tím, že bezdrátové nabíjení ničí baterii a kdyby bylo ještě ke všemu rychlé, ničilo by jí ještě daleko víc. V obou případech mají tito uživatelé sice pravdu, panikařit z podobného vylepšení nicméně nemusí. Opotřebení baterie by totiž mohlo vyřešit například jednoduché rozhraní v nastavení, přes které by bylo možné navolit, jaký výkon bude iPhone od dané nabíječky přijímat. A i kdyby tomu tak nebylo, baterie by při podobném nabíjení musela být na příjem vyšších wattů přizpůsobena a tudíž by nemělo smysl se obávat toho, že jí budu měnit co půl roku.

Podporu obousměrného nabíjení

Je to trochu paradox. Bezdrátově nabíjíme iPhony, Apple Watch a nově i AirPods, přesto však nemá Apple ve své nabídce jedinou bezdrátovou nabíječku přímo ze své dílny, skrze kterou bychom si mohli jeho produkty dobíjet. Ještě donedávna se sice počítalo s nabíječkou AirPower, tu však byl nakonec Apple nucen kvůli komplikacím při vývoji odpískat. Co kdybychom si ale udělali nabíječku přímo z iPhonu? Ano, pro jablečné telefony by byla podobná vychytávka svým způsobem zbytečná, jelikož by ji na ně nebylo možné využít, avšak pro AirPods a potažmo Apple Watch by naopak byla skvělá. Díky obousměrnému bezdrátovému nabíjení, kterým se již dnes chlubí relativně dost smartphonů, bychom jim totiž mohli dodat v případě nouze alespoň trochu energie, která by je udržela při životě minimálně do příchodu domů.

Podpora 5G

5G sítě se začínají ve světě pozvolna rozmáhat, takže je vcelku jasné, že jejich podpora nebude u iPhonů 12 od věci. Pokud se jí iPhony 12 dočkají (což je v tuto chvíli velmi pravděpodobné), budou si moci jejich majitelé užívat velmi rychlý internet a další benefity této sítě. Je tu však jedno velké „ale“, za kterým se skrývají poskytovatelé 5G. Ti totiž musí daná území nejprve 5G sítí pokrýt, aby ji zde bylo možné následně využívat, což bude podle mnohých analytiků po celém světě běh na dlouhou trať. V České republice už se sice 5G testuje a to poměrně dlouho, nedá se však úplně očekávat, že bychom se jej dočkali v nějaké větší míře v dohledné době. Velká města či minimálně jejich části si 5G určitě vychutnají, okrajové části měst či vesnice však budou mít zřejmě smůlu. V tomto směru tak nemá smysl ani tak polemizovat nad tím, zda iPhony 12 podporu 5G sítí nabídnou, ale spíš nad tím, v jaké míře nabídnou 5G pokrytí poskytovatelé, tedy operátoři.