Jak se starat o MacBook v mrazu

Mrazivé počasí dokáže s přenosnými zařízeními čas od času pěkně zacvičit. A ještě aby ne – baterie uvnitř přenosných zařízení mají svou provozní teplotu stanovenou od 0 – 35 stupňů Celsia. Cokoliv mimo tohle rozmezí už jednoduše není pro baterie vhodné a mohou se začít objevovat problémy s chodem zařízení. Není sice zvykem, že byste v mrazivých teplotách venku používali MacBook, avšak na druhou stranu jej v zimě samozřejmě můžete převážet, anebo v tom horším případě zapomenou v autě. Pojďme se společně podívat na pár tipů, jak se o MacBook můžete starat v mrazu a minusových teplotách.

Teplota je zásadní

Jak už jsem zmínil v úvodním odstavci, tak okolní teplota je velice důležitým faktorem, který dokáže výrazně ovlivnit fungování vašeho jablečného přenosného počítače. Pokud se v zimním období okolní teplota dostane pod 0 stupňů Celsia, tak můžete začít pozorovat první nepříjemnosti. MacBook se začne intenzivněji vybíjet, bude se zasekávat a v tom nejhorším případě se klidně i vypne. V těchto případech byste tedy MacBook měli používat co možná nejméně a jen ve výjimečných situacích.

Zkuste jej „obléct“

Pokud jste nuceni MacBook v minusových teplotách používat, anebo jej musíte přes nehostinné počasí přenést, tak mu zkuste dodat určitou izolační vrstvu. Té dosáhnete například „oblečením“ MacBooku do nějakého krytu či obalu, kterých je na internetu k dispozici celá řada. Pokud zkombinujete klasický kryt, který se na MacBook přicvakává, společně ještě s nějakým neoprenovým přenosným obalem, tak MacBooku rozhodně pomůžete. Pokud nemáte ani jeden z těchto krytů k dispozici, tak při přenášení dejte MacBook mezi vaši bundu a svetr a přidržujte jej rukama. Alespoň takto můžete docílit toho, že MacBook zůstane ve své provozní teplotě.

V zimě bude třeba chránit i nový 16″ MacBook Pro:

Aklimatizace jako základ

Pokud jste se neuvědomili a MacBook jste nechali například přes noc v promrzlém autě, tak je nutné nespěchat a na všechno jít opatrně. Při přenosu MacBooku z venku do domácího prostoru je nutné, aby došlo k aklimatizaci celého přístroje. MacBook tedy nechte nějakou dobu, alespoň půl hodiny, ležet na stole – nezapínejte jej, ani nepřipojujte k nabíječce. Po půl hodině se můžete pokusit o zapnutí. Pokud se nic nebude dít, tak MacBook připojte k nabíječce a opět počkejte, dokud se nezobrazí první známky života. Poté nechte MacBook nějakou dobu nabíjet a vyčkejte, dokud se sám nespustí.

Kondenzace může způsobit zkrat

Během aklimatizace dochází ke kondenzaci vodních par, které vznikají při přechodu z nízkých teplot do vyšších. Pokud jste MacBook nechali ležet někde venku opravdu dlouho, tak se jeví jako skvělý tip využití mikrotenového uzavíracího sáčku. Do něj MacBook vložte, a poté jej nechte doma aklimatizovat. Mikrotenový sáček zapříčiní to, že se vodní páry vysráží na jeho stěny, a nikoliv uvnitř, či na těle MacBooku. Tento postup však doporučuji provádět jen opravdu v extrémních situacích.