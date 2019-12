Apple odstranil aplikaci ToTok, kterou využívala vláda Spojených arabských emirátů ke špionáži

Společnost Apple odstranila z App Store oblíbenou chatovací aplikaci ToTok poté, co New York Times zveřejnil informace od amerických zpravodajců, kteří se domnívají, že aplikace je ve skutečnosti špionážním nástrojem. New York Times se podílel na vyšetřování společně s americkou zpravodajskou agenturou. Aplikace, která dosahovala v rámci App Store skvělého hodnocení 4.7/5 a kterou ohodnotilo více než 5300 uživatelů, byla oblíbená zejména v arabských krajinách. Aplikace umožňovala jak textové, tak i video a audio hovory, a to zcela zdarma. Podle článku v prestižním deníku New York Times pomocí aplikace sledovala vláda Spojených arabských emirátů své občany, u kterých díky ní získala přístup k seznamu uživatelů, v případě, že uživatel aplikaci povolil přístup do kontaktů.

Celá věc však zašla ještě dál a to díky funkci lokalizované předpovědi počasí, pro jejíž aktivaci bylo nutné aplikaci povolit přístup k polohovým službám. Jakmile jste ji však tento přístup udělili, získala vláda Spojených arabských emirátů informace nejen o vašich kontaktech, ale také o vaší přesné poloze. Zásady ochrany osobních údajů, které společnost ToTok zveřejnila uvádějí, že aplikace může sdílet údaje s dalšími společnostmi, které patří mezi dceřiné a jinak blízké společnosti ToToku. Problém je v tom, že mezi tyto společnosti patří také firma s názvem DarkMatter se sídlem v Abú Dhabí, kterou FBI prošetřuje pro kybernetické zločiny. Americké zpravodajské služby pak našli také propojení mezi společností ToTok a Pax AI, která je spojena se získáváním dat v Abú Dhabí.

V době, kdy byla aplikace v App Store a Google Play ji využívali miliony uživatelů zejména ze Středního východu, Severní Ameriky a Evropy. Aplikace byla populární zejména v SAE, kde se stala jedničkou na trhu poté, co začala vláda blokovat aplikace jako WhatsApp a Skype. Pokud aplikaci stále používáte, pak nezbývá než doporučit, abyste ji v případě, že nechcete sdílet svá data s vládou SAE co nejdříve odinstalovali ze svého telefonu. V rámci App Store již není aplikace k dispozici. Apple ji ze svého obchodu odstranil jen pár hodin poté, co New York Times zveřejnil vzpomínaný článek. Nejedná se navíc o první případ, kdy některé z vlád využívá aplikaci nebo online službu pro získávání dat o svých občanech.