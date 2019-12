Pro začátečníky: Jak založit Apple ID (bez kreditní karty)

V případě, že jste v ekosystému Apple úplně noví a vlastníte první jablečný produkt, tak pro využití veškerých funkcí a služeb budete potřebovat Apple ID. Jedná se o jakýsi účet od Applu, pod kterým jsou uloženy veškeré vaše informace. Na tento účet se poté vážou všechna vaše zařízení, společně s platebními metodami, fakturační adresou a dalšími informacemi. Díky tomu, že je Apple ID vázáno na vaše zařízení, tak například v případě odcizení iPhonu se dotyčný nebude schopný do zařízení dostat, a to ani po kompletním resetování iPhonu. Pojďme se společně podívat, jak můžete Apple ID vytvořit, a to také s variantou bez využití platební karty, což se může hodit například pro děti.

Vytvoření Apple ID u vašeho prvního zařízení

Existuje hned několik možností, pomocí kterých lze Apple ID vytvořit. Pokud se vám dostal do rukou nový iPhone, iPad, či jiné zařízení od Applu, tak lze Apple ID vytvořit při samotném nastavování zařízení – tento postup je dá se říct také nejjednodušší. Jakmile vaše první zařízení od Applu nastavujete, tak zvolte, že prozatím nevlastníte Apple ID – stačí klepnout na možnost Nemáte Apple ID nebo jste jej zapomněli? Poté zvolte možnost Vytvořit bezplatné Apple ID a zadejte své jméno, datum narození a další informace. Nyní už si jen zvolte, zdali chcete vaše Apple ID přidružit k již existujícímu mailu díky možnosti Použít aktuální e-mail, anebo zvolte Získat adresu iCloud zdarma.

Vytvoření Apple ID na stránkách Applu

V případě, že byste si chtěli Apple ID vytvořit v pohodlí na počítači, tak se přesuňte na stránky pro vytvoření Apple ID pomocí tohoto odkazu. Zde klikněte na tlačítko Vytvořit své Apple ID. Poté si opět stačí projít klasickým zadáním údajů v podobě jména, data narozená, e-mailu, hesla a bezpečnostních otázek. Pak si můžete také nastavit vaši platební metodu, s jejíž pomocí budete schopni nakupovat v App Storu a provádět jiné platby.

Jak vytvořit Apple ID bez kreditní karty

Ještě několik měsíců zpět bylo vytvoření Apple ID bez kreditní karty o něco složitější. Momentálně je však tento postup velmi jednoduchý a v případě, že máte dítě a nechcete mu žádnou platební metodu přidělovat, tak je tato možnost více, než vhodná. Při vytváření Apple ID pouze stačí, abyste při dotazu na platební metodu z menu vybrali možnost Žádná. Poté stačí vaši volbu potvrdit a je hotovo – tímto získáte Apple ID, ke kterému nebude přidělena žádná platební metoda, díky čemuž vám za vašimi zády nebudou z účtu odcházet peníze.

Ke každému Apple ID dostanete zdarma 5 GB místa na iCloudu, které můžete využít jak se vám zachce. Berte na vědomí, že účet Apple ID budete po vytvoření používat na všech vašich zařízeních. Zároveň po vás občas může operační systém iOS či macOS požadovat heslo k vašemu Apple ID, abyste například mohli stahovat aplikace, či využívat iCloud Drive a iMessage. Neměli byste tedy za žádných okolností vaše heslo k němu zapomenout, jinak je v vašimi zařízeními ámen a už vám nikdo nepomůže.