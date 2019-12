Co dělat, když pod stromečkem najdete AirPods

Onen vytoužený den konečně nastal, vy se celí nadšení vrháte ke stromečku a berete do ruky první dárek, který se pod ním nachází. Malá tvrdá krabička vám jasně napovídá, že tentokrát jste se trefili správně a nepůjde o žádné oblečení ani jakýkoliv měkký dárek. Horlivě strháte balící papír a pokocháte se tou nádherou, která se pod ním skrývá. Vykoukne na vás totiž malé bílé balení, na němž se skví dvě bezdrátová sluchátka. Za odměnu vás totiž Ježíšek obdaroval novými jablečnými sluchátky AirPods, které jistě potěší každého správného jablíčkáře. Co ale teď, říkáte si? Nemusíte se bát, máme pro vás podrobný návod, který vás provede všemi důležitými kroky, jenž budete muset vykonat.

Spárujte svá sluchátka s telefonem

První nezbytným krokem je propojení AirPods s telefonem, čehož docílíte tak, že otevřete nabíjecí pouzdro, necháte v něm sluchátka a přesunete jej vedle vašeho iPhonu. Pokud máte zapnutou technologii Bluetooth, na telefonu se okamžitě objeví animace párování a během několika okamžiků na vás vyskočí okénko, kde stačí připojení potvrdit. V případě Androidu je párování o píď složitější, ale není to nic, s čím by si běžný uživatel neporadil. Postup probíhá úplně stejně, jen je třeba stisknout malé kruhové tlačítko na zadní straně, a to do té doby, než se objeví blikající LED dioda. S novými sluchátky se automaticky sesynchronizuje v případě Apple zařízení i Siri, pomocí níž budete moci AirPods ovládat. Pokud jste však dosud funkci Hey Siri pomíjeli, sluchátka vás provedou jejím nastavením. Jste-li navíc přihlášeni k iCloudu, AirPods se bez vašeho přičinění nastaví i pro ostatní zařízení, a vy tak můžete sluchátka libovolně používat také kdekoliv jinde. V každém případě si tento krok můžete odškrtnout jako splněný a vrhnout se na další.

Dobijte svá sluchátka

Ať už jste si této možnosti vědomi, nebo ne, pouzdro pro AirPods neslouží jen jako módní doplněk a způsob, jakým sluchátka přenášet. Funguje totiž také jako nabíjecí dock, díky němuž můžete zařízení dobít na maximum a užívat si až 5 hodin poslechu. A pokud to s hudbou přece jen lehce přeženete a po zbytek Štědrého večera nebudete dělat nic jiného, než poslouchat nové hity? Nemusíte se bát, v tomto případě stačí zastrčit sluchátka zpět do pouzdra, připojit ho pomocí kabelu do rozvodné sítě a během 15 minut můžete bez jakýchkoliv obstrukcí pokračovat v poslechu. AirPods se totiž již po takto krátké době nabijí na takovou úroveň, že vydrží v režimu nepřetržité aktivity až 3 hodiny. Dohromady s plně nabitým dockem se mohou pochlubit až 24hodinovou výdrží.

Seznamte se se všemi funkcemi

Není nic důležitějšího, než poznat, co všechno sluchátka nabízejí. Kromě již zmíněné Siri, pomocí níž můžete AirPods efektivně ovládat, aniž byste se museli dotknout telefonu, se totiž může zařízení pochlubit také LED indikátorem, který vás aktivně informuje o stavu baterky a připojení. Bílá barva značí, že jsou sluchátka připravena k párování, a vy tak můžete kdykoliv pomocí technologie Bluetooth zařízení propojit například s dalším telefonem či počítačem. Při blikající oranžové barvě byste naopak měli zbystřit, jelikož nejsou AirPods správně spárovaná a je nejspíše třeba celý proces zopakovat. Pokud ale indikátor svítí nepřetržitě, znamená to, že se sluchátka vybíjí. Červené a zelené zbarvení pravděpodobně nemusíme příliš popisovat, v prvním případě je zařízení vybité a v tom druhém naopak plně nabité a připravené k použití.

Fotogalerie Apple AirPods Wireless Charging Case 5 Apple AirPods Wireless Charging Case 4 Apple AirPods Wireless Charging Case 3 AirPods-2 +3 Fotek Apple AirPods Wireless Charging Case apple-airpods-2-generace-2 Vstoupit do galerie

Zvykněte si na ovládání sluchátek

Posledním a nejdůležitějším krokem k poslechu kvalitní hudbu je zvyknout si na intuitivní ovládání AirPods. Sluchátka totiž reagují na gesta a kromě hlasových příkazů vám umožní také manipulovat s aktuálně přehrávanou hudbou pomocí jednoduchých dotyků, na něž si jistě rychle navyknete. Stačí dvakrát poklepat na zařízení a sluchátka automaticky začnou reagovat na různorodé funkce, ať už pozastavení skladby, zvolení předchozí skladby, nebo aktivaci Siri. Stačí zamířit do nastavení, zvolit možnost Bluetooth a navolit si, která gesta mají jednotlivé funkce ovládat. Pochopitelně nechybí možnost handsfree, díky níž můžete odpovídat na hovory a komunikovat, aniž byste museli vytáhnout telefon.

Pokud jste tedy zvládli všechny předchozí kroky a úspěšně jste své AirPods zprovoznili, neváhejte si užít kvalitní hudbu a prožít Vánoce se sluchátky od Applu v uších. Konec konců, koled není nikdy dost a jak jinak si je lépe vychutnat než s patřičným jablečným zařízením.