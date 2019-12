Dárky na poslední chvíli: Jak darovat předplatné na Apple Music

Už minulý rok se bohužel Apple uchýlil k tomu, že veškeré kupóny, které jste si mohli v rámci iTunes a App Store darovat, sjednotil. Momentálně už tedy není možné dotyčnému darovat dárkový kupón určený přímo pro nákup Apple Music, avšak můžete mu darovat klasický kupón, za který si případně může Apple Music zakoupit. Nelze však přesně ovlivnit to, co si dotyčný za kupón zakoupí – zdali to bude Apple Music, knížka v Apple Books, či třeba aplikace v App Storu, to záleží jen a jen na něm. Jak tedy takový kupón můžete darovat?

Jak darovat předplatné (nejen) na Apple Music

Nejprve se musíte přesunout na oficiální stránku Applu, na které můžete dárkové kupóny zakoupit. Na tyto stránky se dostanete jednoduše pomocí tohoto odkazu. Poté na stránce sjeďte níže a klikněte na možnost App Store & iTunes Gift Cards by Email (možnost vpravo). Poté už se dostanete do samotného rozhraní, kde je nutné vybrat motiv dárkového kuponu, částku v rozmezí $10 – $200, údaje příjemce dárkového kupónu a samozřejmě i vaše údaje. Nechytí také možnost pro zaslání zprávy, kde můžete vložit nějaký váš vzkaz. Jakmile budete mít vše nastaveno podle svého gusta, tak stačí stisknout tlačítko Add to Bag v pravé části obrazovky. Stránka nás poté přesměruje do košíku, kde zvolíme možnost Check Out. V případě, že nejsme přihlášení, tak se přihlásíme, poté už pouze stačí zvolit platební metodu a zaplatíme.

Na závěr jen dodám, že dárkový poukaz lze doopravdy zakoupit pouze skrze odkazu uvedeného výše. Pokud byste se totiž rozhodli pro zakoupení poukazu na českých stránkách, tak byste tuto možnost nenašli. Opět připomínám, že pomocí tohoto dárkového poukazu nelze dotyčnému darovat přímo Apple Music. Pomocí tohoto postupu mu darujete pouze prostředky do „peněženky“, za které si poté může Apple Music (či cokoliv jiného) zakoupit.