Dárky na poslední chvíli: Jak darovat hru ze Steamu

Hledáte nějaký dárek pro hráče či hráčku na poslední chvíli? V tom případě by se vám mohl hodit tento článek, ve kterém si ukážeme, jakým způsobem můžete někomu darovat hru na Steamu, anebo digitální dárkový kupón v určité hodnotě, za který si poté dotyčný bude schopen na Steamu pořídit hru dle vlastního uvážení. Jakožto dárek na poslední chvíli je možnost zakoupení hry či poukazu na Steamu skvělou možností, jak můžete udělat radost někomu, na koho jste zapomněli, anebo tomu, pro koho se vám jednoduše nepodařilo sehnat nějaký dárek. Vrhněme se přímo na věc.

Jak darovat hru ze Steamu

Ještě před tím, než samotnou hru někomu darujete, tak je nutné, abyste vlastnili svůj Steam účet. V opačném případě nebudete schopni někomu hru darovat. Zároveň je nutné, abyste potenciálního obdarovaného měli na Steamu ve svých přátelích. Pokud obě tyto podmínky splňujete, tak se můžete vrhnout na samotný proces zakoupení hry.

Hru můžete na Steamu darovat dvěma způsoby – buď prostřednictvím webového rozhraní, anebo skrze aplikaci Steam. V obou případech je postup prakticky identický. Přejděte tedy na Steam a najděte si hru, kterou chcete darovat. Poté ji přidejte do nákupního košíku pomocí tlačítka Přidat do košíku. Pak se přesuňte do nákupního košíku a u hry zvolte možnost Zakoupit jako dárek. Nyní si ze seznamu přátel vyberte, komu chcete hru darovat. Využít můžete také naplánování doručení, kdy se hra dotyčnému doručí ve vámi zvoleném termínu. Poté už stačí pouze stisknout tlačítko Pokračovat a vyplnit krátký vzkaz. Jakmile vzkaz dokončíte, tak opět stiskněte tlačítko Pokračovat. V posledním kroku už pouze stačí vyplnit platební údaje a zaplatit.

Digitální dárkový kupon

Zakoupením digitálního dárkového kuponu se ujistíte, že dotyčnému nezakoupíte nějakou hru, o kterou by nestál. V případě kuponu totiž můžete obdarovanému pouze přidat prostředky na jeho účet a co si za ně zakoupí záleží už jen a jen na něm. Pro zakoupení digitálního dárkového kuponu stačí přejít na tuto stránku a zvolit možnost Odeslat přes Steam. Poté už si pouze stačí zvolit hodnotu kuponu a postupovat stejně, jako v případě, že byste darovali hru.

Pokud si nejste jistí tím, kterou hrou byste mohli dotyčnému udělat radost, tak můžete využít zobrazení seznamu her, které si přeje. Tento seznam najdete na Steam profilu obdarovaného. Pokud sháníte dárek na poslední chvíli, tak se darování hry či kuponu na platformě Steam jeví jako skvělá možnost, kterou uděláte radost každému hráči anebo hráčce.