Na poslední chvíli: Jak darovat hru nebo aplikaci na iOS

Vánoce jsou samozřejmě svátky klidu, pohody a míru, avšak zároveň jsou Vánoce svátkem, kdy můžete vašim blízkým udělat radost nějakým dárkem. Mnoho z nás však nechává kupování a obstarávání dárků na poslední chvíli, čímž se celá situace jen a jen ztíží. Pokud jste na někoho zapomněli, anebo pokud vás jednoduše nenapadlo, co dotyčnému můžete koupit, tak mu na poslední chvíli můžete krásným způsobem udělat radost darováním hry nebo aplikace v rámci iOS. Pokud vás zajímá, jakým způsobem můžete někomu darovat hru nebo aplikaci na iOS v rámci App Storu, tak mrkněte níže.

Jak darovat hru nebo aplikaci na iOS

Nejprve je samozřejmě nutné, aby měl dotyčný iPhone či iPad. Pokud jablečný telefon či tablet dotyčný nevlastní, ale i přesto mu chcete nějakou hru darovat, tak tak můžete učinit hned po rozbalení a aktivaci zařízení. Pokud první podmínku dotyčný splňuje a vlastní jablečné zařízení, tak se vrhněte do App Storu, kde najděte aplikaci či hru, kterou chcete darovat. Samozřejmě musí být hra či aplikace placená – v opačném případě by darování přišlo vniveč. Po nalezení aplikace či hry ji rozklikněte, a poté klikněte na ikonu sdílení vedle ceny. Zobrazí se menu ve spodní části obrazovky, kde stačí zvolit možnost Darovat aplikaci… Poté už se dostanete do rozhraní pro zaslání dárku. V něm musíte vyplnit, komu dárek poputuje, od koho dárek je, a také můžete k dárku připsat cokoliv prostřednictvím políčka pro zprávu. Zajímavou možností je také nastavení toho, kdy se má dárek poslat – jednoduše si tak můžete nastavit, aby se dárek poslal třeba 24. prosince. Nebudete se tak muset stresovat a myslet na to, abyste dárek zaslali. Jakmile budete mít vše nastaveno, tak klikněte na tlačítko Další. Nakonec si jen zvolte motiv, se kterým se má dárek poslat, a opět klikněte na tlačítko Další v pravém horním rohu. Poté stačí koupení dárku potvrdit a stisknout Koupit.

Pokud se snažíte momentálně shánět dárky na poslední chvíli, tak určitě pravidelně sledujte náš magazín. Postupně vám zde budeme uveřejňovat kromě klasických tipů na vánoční dárky také dárky na poslední chvíli, které můžete zakoupit prakticky kdykoliv – a to klidně i pod vánočním stromečkem. Věřte nebo ne, tak i takové darování aplikace z App Storu může v mnohých případech více, než potěšit.