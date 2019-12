Dárky na poslední chvíli: Jak darovat nálepky do iMessage

Vánoce nejsou jen o obřích fyzických darech. Potěšit své blízké můžete i maličkostmi, které nelze tak úplně uchopit do rukou. Žádné strachy – na různé předávání ducha Vánoc a podobných věcí teď vzhledem k technologickému zaměření našeho magazínu nenarážíme. Na mysli máme spíš darování softwarových drobností jako například nálepek do iMessage. I ty jdou totiž „zabalit“ pod stromeček. Jak na to?

Jak darovat nálepky

Postup je v tomto případě vcelku jednoduchý. Stačí, abyste se na vašem iPhonu či iPadu přesunuli do iMessage App Storu, kde vyhledejte vámi požadované nálepky, které musí být v případě, že je chcete darovat placené. Poté stačí u jejich ceny kliknout na tlačítko sdílení a z menu vybrat možnost Darovat aplikaci… Pak už se dostanete do rozhraní pro zaslání dárku. V něm musíte vyplnit, komu dárek poputuje, od koho dárek je, a také můžete k dárku připsat cokoliv prostřednictvím políčka pro zprávu. Zajímavou možností je také nastavení toho, kdy se má dárek poslat – jednoduše si tak můžete nastavit, aby se dárek v podobě samolepek poslal přesně 24. prosince. Nebudete se tak muset stresovat a myslet na to, abyste samolepky ručně zaslali. Jakmile budete mít vše nastaveno, tak klikněte na tlačítko Další. Nakonec si jen zvolte motiv, se kterým se má dárek poslat, a opět klikněte na tlačítko Další v pravém horním rohu. Poté stačí koupení dárku potvrdit a stisknout Koupit.

Samolepky samozřejmě nejsou zcela plnohodnotným dárkem, nicméně dotyčného jejich získání – budou-li jako stvořené pro něj – určitě potěší. Pokud tedy chcete rozdávat radost i v takto malých dávkách a zároveň se vám nechce příliš utrácet (samolepky jsou zpravidla věcí velmi levnou), je tento dárek určitě jedním z nejzajímavějších.