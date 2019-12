Dárky na poslední chvíli: Jak darovat elektronickou dárkovou kartu do Apple Store

Najít pod vánočním stromečkem nějaký produkt od Applu je dost možná snem každého z nás. Bohužel, v dnešní době, kdy je například u iPhonů k dispozici hned několik různých barevných provedení, si nemusíte být úplně jistí, zdali byste se trefili do vkusu obdarovaného. Pokud nechcete riskovat, že byste museli případný jablečný produkt kvůli špatné barvě vracet, anebo pokud jednoduše chcete, aby si dotyčný sám vybral, co si u Applu zakoupí, tak můžete sáhnout po dárku v podobě elektrické kartě pro Apple Store. Jakým způsobem ji můžete zakoupit?

Jak darovat elektronickou dárkovou kartu do Apple Store

Apple má stejně, jako minulý rok, i letos k dispozici speciální webovou stránku, kde můžete dárkové karty do Apple Store zakoupit – stačí kliknout na tento odkaz. Poté sjeďte o něco níže a klepněte na možnost Dárková karta e-mailem. Dostanete se do rozhraní pro vytvoření dárkové karty, kde už si jen stačí vybrat z několika vzhledů karty. Poté samozřejmě vepište hodnotu, jakou má dárková karta mít, společně s vašimi údaji a údaji o příjemci. Zároveň můžete také vepsat věnování. Jakmile budete mít vše splněno, tak stačí kliknout na modré tlačítko Přidat do tašky. Stránka vás přesměruje do košíku, ve kterém si můžete zkontrolovat správnost údajů. Poté klikněte na tlačítko Dokončit nákup. Pokud ještě nejste přihlášení, tak se přihláste. Nyní už jen stačí zadat údaje o platbě, potvrdit obchodní podmínky a je hotovo.

Myslím si, že dárkovou kartou do online Apple Storu potěšíte snad doopravdy každého příznivce jablečné společnosti. Ať už si dotyčný za dárkovou kartu pořídí AirPods, iPhone, MacBook, anebo nějaký doplněk, tak si můžete být 100% jistí, že bude mít v každém z těchto případů radost. Elektronická dárková karta do Apple Store se dle mého názoru jeví jako jeden z nejlepších dárků na poslední chvíli.