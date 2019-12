Recenze JBL Endurance Dive: Sportovní sluchátka, která si vezmete i do bazénu

V dnešní recenzi se podíváme na sportovní bezdrátová sluchátka, která se chlubí tím, že se dají používat i při plavání. Model z řady JBL Endurance jsme tu už párkrát měli (Peak/Run/Sprint) a tak budeme mít alespoň porovnání, v čem všem je dnes testovaný model Endurance Dive jiný.

Specifikace

Fotogalerie JBL Endurance Dive (1) JBL Endurance Dive (3) JBL Endurance Dive (4) JBL Endurance Dive (5) +2 Fotek JBL Endurance Dive (2) Vstoupit do galerie

O zvukový přednes se u tohoto modelu stará dvojice 10 mm měničů disponující dynamickou frekvencí 20 Hz – 20 kHz. O až osmihodinový provoz pak integrovaná li-ion baterie o kapacitě 120 mAh, díky které sluchátka vydrží až 7 hodin provozu. Nabíjení do plna zabere zhruba 2 hodiny (s podporou rychlého nabíjení 10 minut/hodina) a to skrze microUSB konektor, jež se nachází na jednom ze sluchátek. O bezdrátový přenos se stará Bluetooth 4.2 a jelikož jde o sluchátka i do vody, kde se nepředpokládá, že budete mít neustále zdroj hudby u sebe, sluchátka disponují ještě 1 GB interní paměti, na kterou se vejde kolem 200 mp3 souborů. JBL Reflect Dive disponují certifikací IPx7, obsahují mikrofon, dotykové ovládání a technologii PowerHook pro automatické zapnutí sluchátek po nasazení. V balení se nachází tři velikosti silikonových špuntů a obal. JBL Endurance Dive jsou k dispozici v černém a světle zeleném provedení.

Provedení

Tělo sluchátek je z plastu, většina povrchu je však pogumovaná a to včetně propojovacího kabelu, který je tak akorát dlouhý. Špunty jako takové jsou silikonové, stejně jako ergonomické nástavce do uší. Sluchátka působí bytelným dojmem, který možná trochu kazí odhalení microUSB konektor pro nabíjení. To je trochu udivující vzhledem k určení tohoto modelu.

Ergonomie a ovládání

JBL Endurance Dive disponují třemi velikostmi vyměnitelných špuntů společně se silikonovým nástavcem a pogumovanými nožičkami. Všechny tyto prvky by se v ideálním případě měli postarat o to, že budou sluchátka jak pevně držet, tak se pohodlně nosit. Při zvolení správné velikosti sluchátka opravdu dobře drží v uších, i když při plavání s tím možná může být trochu problém, vzhledem k odporu vody. Sluchátka jako taková jsou velice lehká a nosí se pohodlně. Propojovací kabel není ani dlouhý, ani krátký a tak nikde nepřekáží.

Vzhledem k absenci jakýchkoliv fyzických tlačítek je ovládání sluchátek založeno jen na několika dotykových gestech. S tím může být z počátku problém, v návodu jsou však všechny funkce vysvětleny. Ovládání hlasitosti směrem nahoru a dolů nefunguje zcela spolehlivě, je však otázkou, zdali je na vině nešikovnost uživatele nebo nepřesná citlivost dotykových ploch.

Zvuk

Zvuková stránka není bohužel silnou stránkou tohoto modelu, a to vlivem (dle mého názoru) nešťastného naladění požitých měničů. Charakter zvuku je až nepříjemně světlý s velmi výraznými výškami. To jednak způsobuje potenciálně nepohodlný poslech pro některé citlivější posluchače, především ale dochází k výraznějšímu zkreslení při vysokých hlasitostech. Zvukový profil sluchátek mne velmi překvapil, neboť je s ohledem na ostatní JBL sluchátka poměrně ojedinělý.

Daleko příjemnějšího zvukového projevu jsem dosáhl při úpravě ekvalizéru, ve kterém jsem stáhl vyšší frekvence, čímž se zvukový projev alespoň trochu vyvážil. Možnosti ekvalizéru však uživatelé nemají k dispozici vždy, zejména pak při plavání, což je jeden z hlavních taháků tohoto modelu. Stažením vyšších frekvencí sice dojde k osekání nepříjemných výšek, ze zvuku se pak ale mohou téměř vytratit některé prvky, jako jsou například činely.

Resumé

Svým způsobem zvláštní sluchátka

JBL Endurance Dive je poněkud zvláštní model. Z hlediska provedení a ergonomie mu není příliš co vytknout, v tomto ohledu sluchátka odpovídají svému sportovnímu zaměření. Z hlediska zvukové produkce však JBL disponuje mnohem povedenějšími a příjemnějšími modely, a to i v kategorii sluchátek pro aktivní uživatele. Pokud vám tedy nejde vyloženě o poslech při plavání a interní paměti, porozhlédněte se jinde.