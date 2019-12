Neuvěřitelná statistika: 66 % celosvětových zisků ze smartphonů bere Apple

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik procent z celosvětových zisků ze smartphonů pro sebe získávají jednotliví výrobci? Vsadím se, že určitě ano. Stejnou otázku si nyní položili i analytici z Counterpoint Research, kteří na ní však díky svým datům dokázali i odpovědět. Pokud se svou odpovědí trefili přímo do černého, Apple si může jen a jen gratulovat.

Podle odhadu Counterpoint Research si pro sebe Apple bere neuvěřitelných 66 % zisků celkových celosvětových zisků z chytrých telefonů. To jinými slovy znamená, že Samsung, Huawei, Xiaomi a další desítky až stovky výrobců si mezi sebou rozdělují titěrných 34 % zisků a to i přesto, že je jejich portfolio produktů několikanásobně širší než to Applu. Konkrétně Samsung má mít “jen” 17 % z celosvětových zisků ze smartphonů a to i přesto, že se jeho vlajkovým lodím daří velmi dobře. Celá statistika je naprosto neuvěřitelná i díky tomu, že Apple trhu se smartphony rozhodně nekraluje, ba naopak bojuje o druhé až čtvrté místo s čínskými výrobci. I přesto je však schopen ovládat zisky.

Úspěch Applu je do značné míry ovlivněn maržemi, které jsou podle všeho nesrovnatelně vyšší v porovnání s maržemi prakticky veškeré konkurence. Právě marže jsou ostatně pro mnohé převážně asijské výrobce smartphonů jedním z největších problémů, jelikož kvůli neznámosti jejich značky jsou nuceni své smartphony prodávat s velmi nízkými maržemi, přestože mohou být srovnatelně kvalitní se smartphony z dílen světoznámých společností. Apple si však díky svému mnohaletému působení na trhu vytvořil kolem sebe pomyslný kult, který je ochoten platit víceméně jakékoliv částky.