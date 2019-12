Nalezením chyby v OS Applu může ode dneška zbohatnout prakticky kdokoliv

Apple dnes oficiálně zpřístupnil svůj Bug Bounty Program sloužící k nahlašování především bezpečnostních chyb v operačních systémech a jiných softwarech Applu za finanční odměnu prakticky komukoliv, kdo bude mít o jeho využití zájem. Pokud tedy v jeho OS naleznete závažnou chybu, kterou budete schopni detailně popsat a vysvětlit, při čem se projevuje, aby jí mohl Apple následně “odchytit” a odstranit, můžete si přijít na nemalé peníze.

Bug Bounty Program má Apple kvůli snaze mít systémy co nejbezpečnější již řadu let. Doposud se však omezoval jen na iOS a navíc jen na vývojáře předem vybrané Applem, kteří od něj dostali pozvánku. Zhruba v polovině letošního roku však kalifornský gigant oznámil, že se chystá svůj program výrazně přepracovat a začlenit do něj třeba i lov chyb v ostatních operačních systémech z jeho dílny. Kromě toho pak slíbil, že se bude do programu moci zapojit jakýkoliv bezpečnostní výzkumník nebo zkrátka kdokoliv, kdo se v dané problematice dostatečně vyzná a jeho rady Applu pomohou k nalezení a vyřešení problému.

Odměna, kterou lze za odhalení chyby v iOS, macOS, tvOS, watchOS nebo na iCloudu získat, není rozhodně nízká. Pokud se totiž bude jedna o skutečně závažný problém výrazně ohrožující například bezpečnost či stabilitu zařízení, Apple vám za podobný objev poděkuje rovným milionem dolarů – tedy v přepočtu asi 23 miliony korun. Za menší chyby pak Apple vyplácí několikanásobně menší částky. Poměrně zajímavé je, že platit Apple bude i za závažné chyby v betách, které se díky jejich “odchycení” nedostanou do veřejné verze systému a díky tomu tak nikoho neohrozí, a dokonce i za chyby, které v minulosti již opravil a ony se s příchodem nové verze operačního systému opět obnovily. Pokud se tedy v OS Applu dokonale vyznáte a máte na nalézání bezpečnostních chyb či jiných chyb, které mohou výrazně ovlivnit funkčnost zařízení, můžete své štěstí zkusit přes tuto webovou stránku Applu, na které naleznete přímo mail pro nahlašování chyb. Hodně štěstí při lovu!