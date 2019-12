Jak na iPhonu vytvořit Memoji Santu

Pokud vlastníte jakýkoliv iPhone či iPad s Face ID,už jste jistě zjistili, že se pomocí této kamery můžete „vtělit“ do tzv. Animoji, což jsou animovaná zvířata. Bez problému tak můžete v živém náhledu skrz zvířata sdílet své pocity a dojmy, a poté je někomu zaslat. Apple později přišel také s Memoji, což jsou jakési „postavičky“, které si můžete vytvořit podle svého gusta. V rámci iOS 13 Apple tyto Animoji a Memoji přidal i na starší iPhony – v těch ale můžete využít pouze samolepek Memoji a nikoliv živého náhledu. V dnešním návodu se podíváme na to, jak si můžete v rámci Memoji vytvořit takového Santu. Vrhněme se přímo na věc.

Jak vytvořit Memoji Santu

Všechno to samozřejmě začíná vytvořením nového Memoji. Otevřete tedy aplikaci Zprávy, a poté libovolnou konverzaci. V liště nad textovým polem pro zprávu klikněte na ikonu Animoji, a poté klepněte na velké + pro přidání nového Memoji. Jakmile se dostanete do rozhraní tvoření Memoji, tak začíná ta pravá legrace. Nejprve je nutné nastavit barvu pleti a vzhledem k tomu, že Santa „operuje“ především v zimě, tak mu nezapomeňte nastavit také rudé tváře. Účes samozřejmě není třeba nastavovat, jelikož Santovi později přidáme vánoční čepici. Barvu obočí zvolte bílou a nastavte, aby bylo tlustější. Oči můžete nechat klasicky hnědé, anebo je ještě lehce ztmavit. V sekci Hlava nastavte Santovi větší věk a tvar obličeje lehce hranatější. Nos můžete bez problémů nechat výchozí, a to samé platí i u rtů. Přesunout se můžeme přímo na vousy – zvolte bílou barvu a najděte pořádný plnovous s knírkem. Využít můžete také kulatých brýlí. Celého Santu poté zakončíme přidání vánoční čepice, kterou najdete v sekci Pokrývka hlavy. Zde musíte prvně změnit její barvu na červenou, a poté samotnou vánoční čepici v seznamu najdete a přidáte. Voilà, a Santa je hotov. Nyní už jej stačí potvrdit stisknutím tlačítka Hotovo v pravém horním rohu.

Santu si samozřejmě můžete vytvořit zcela podle svého gusta. Bezesporu mu však největší šmrnc dodá právě vánoční čepice, kterou můžete přidat klidně i na svého vlastního Memoji. Díky Memoji Santy můžete již pomalu začít přecházet na vánoční náladu. Na tu se vás pokusíme naladit i v průběhu následujících dní a udržet vám ji až do nového roku. Připravili jsme si pro vás totiž na Letem světem Applem spoustu velmi pěkných článků, které by vás mohly mezi svátky potěšit.