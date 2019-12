Na iPhony dorazí legendární retro arkáda Bridge Strike

Je to již nějaký ten pátek, co jsme tu měli povedenou retro střílečku z žánru arkádových her. Zatímco ještě před nedávném nás vývojáři zaplavovali jedním remasterem za druhým, poslední dobou poměrně polevili, a milovníci stařičkých titulů tak od té doby zažívají okurkovou sezónu. Naštěstí se stále najdou tvůrci, co své hry dělají s láskou a nenechají hráče ve štychu. Jedním z nich je i vývojář vystupující pod přezdívkou Project R3D, který pracuje na modernizované verzi legendární střílečky pro Atari jménem Bridge Strike.

Pokud si pamatujete na archaické arkádové hříčky pro herní automaty a konzole jako je například Atari, jistě vás potěší, že se hra Bridge Strike konečně dočkala oficiálního data vydání. Ve vývoji je již nějaký ten pátek a výrazně se inspiruje u svého staršího bratříčka jménem River Raid. V něm jsme ovládali vesmírnou loď, pomocí níž jsme shazovali bomby na nepřátele a snažili se dostat co nejdále. Samozřejmě nechybí tradiční pixel-artová grafika, vynikající a atmosférický hudební doprovod, efekty ze staré školy a především návyková hratelnost. Vývojář pod přezdívkou Project R3D se snaží o to, aby hra co nejvěrněji reprezentovala tehdejší žánr arkádových her a potěšila jak milovníky starých titulů, tak nové hráče, kteří se s podobnými hrami zatím nesetkali.

Fotogalerie Bridge Strike 2 Bridge Strike 3 Bridge Strike 4 Bridge Strike 5 +3 Fotek Bridge Strike 6 Bridge Strike Vstoupit do galerie

Vývoj jde podle všeho podle plánu, jelikož již tento týden započala beta verze a hra se oficiálně objevila na App Storu, kde dokonce stojí předběžné datum vydání. To připadlo na 5. února, kdy se počinu pravděpodobně dočkáme s celou parádou. Pokud máte tedy slabost pro arkády a nedáte dopustit na jednoduchou, ale pořádně návykovou a na dnešní dobu netradiční hratelnost, doporučujeme dát titulu šanci. Konec konců, testeři si zatím hru chválí a fanoušci jsou podle dosavadních dojmů nadšení, což značí, že je o hru zájem.