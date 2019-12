Panorama nebo panoramatické fotky jsou přesně ty ultraširoké fotografie, které dokáží zaznamenat například krajinu či jinou scenérii o mnoho zajímavěji, než klasická fotografie. Mnoho lidí však o režimu panorama nemá ani tušení – najdete jej v aplikaci Fotoaparát ve spodním menu, kde se na Panorama stačí přepnout. Pro ty, kteří už s focením panoramat mají zkušenost, mám zajímavou myšlenku: napadlo vás někdy udělat panoramatickou fotku na výšku, tedy vertikálně? Jedná se o velmi zajímavou formu fotografie, která může v určitých situacích vypadat velmi dobře, avšak samozřejmě ne úplně ve všech. Pojďme se podívat, jak lze takové vertikální panorama udělat, a kdy se jeho zhotovení může hodit.

Jak na iPhonu vyfotit panoramatickou fotku na výšku

Tvorba vertikálního panoramatu rozhodně není žádná věda. Vše, co musíte udělat, je spustit aplikaci Fotoaparát, a poté se níže přesunout do sekce Pano. Poté váš iPhone překlopte na šířku a focení vertikálního panoramatu může začít. Namísto toho, abyste váš iPhone drželi před sebou a pažemi ním pohybovali nahoru (popřípadě dolů), tak zkuste iPhone držet na jednom místě a pouze jej naklánějte. Tímto získáte o mnoho lepší výsledek a hlavně se takto panorama dělá o mnoho jednodušeji. Mějte na paměti, že panorama nemusí být vždy naprosto úzká a dlouhá fotografie. Hodit se může tzv. mini-panorama, kdy uděláte panorama jen v malém úhlu. Focení panorama můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka spouště, tudíž nemusíte „dobíhat“ až do konce.

Vertikální panorama můžete vytvořit například v lese, kde se stromy zajímavě směrem nahoru zformují. Všeobecně funguje vertikální panorama skvěle kdekoliv v přírodě, u vody, anebo v horách. Pokud patříte mezi instagramové uživatele, můžete vertikální panorama spojit s mini-panorama, čímž svým sledujícím můžete zajímavým způsobem ukázat váš stůl, či cokoliv jiného. Fantazii se meze nekladou, a proto vyzkoušejte vertikální panorama ve všech situacích, které uznáte za vhodné. Někdy se výsledek podaří, jindy zase ne, rozhodně to však nevzdávejte.

Ukázky vertikálních panoramat (zdroj Cult of Mac a Unsplash):