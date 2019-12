Budoucí Apple Watch by mohly dostat místo digitální korunky joystick

Apple Watch se těší obrovské popularitě a nevypadá to, že by se tento trend měl v brzké době změnit. Apple totiž stále přichází s novými řešeními, která obohacují chytré hodinky o nové funkce a zlepšují ty stávající, mezi něž patří například také detailní monitorování zdravotního stavu. Nyní kalifornský gigant přispěchal s další potenciální novinkou, která by mohla změnit způsob jakým své zařízení ovládání. Místo mechanické digitální korunky bychom se totiž mohli dočkat joysticku.

Když přijde na inovace, je Apple jedničkou. Ať už se toto tvrzení týká jablečných telefonů, tabletů, nebo právě hodinek, je nezpochybnitelné. Právě poslední zmiňované zařízení by se mohlo v budoucnu dočkat nové funkce, a změnit tak způsob jakým s chytrými hodinkami interagujeme. Nejspíše jste totiž zvyklí na standardní metody, kam patří ovládání hlasem, dotykový displej, postranní tlačítka nebo zmíněná digitální korunka. Ta slouží poměrně víceúčelově a nabízí například možnost tímto způsobem provádět EKG. Apple však přišel s novým řešením, které by mohlo existovat ve formě joysticku. Korunka by tak byla vyrobena z ergonomické součástky, s níž by bylo možné manipulovat ve všech směrech. Uživatel by jen položil na kolečko prst a následně krouživým pohybem určoval, jaký úkon mají hodinky vykonat. Kapacitní senzor uvnitř zařízení by následně určoval sílu stisku, případně směr pootočení joysticku.

Součástka by sestávala z několika vrstev a zatímco s horní by bylo možné manipulovat, dolní části by zůstávaly statické a určovaly kromě směru také intenzitu dotyku. Představte si takovou malou páčku od herního ovladače, jen citlivější a poddanější. Po provedení úkonu by se vrátila zpátky do původní polohy a byla by tedy připravena na další interakci z uživatelem. Jedinou mírnou vadou na kráse je uživatelské prostředí. Apple Watch totiž nevyužívají kurzor, a tak by muselo být stávající rozhraní joysticku přizpůsobeno, což by však nemuselo dělat úplně dobrotu. Přeci jen, nynější řešení softwaru v hodinkách je skutečně skvělé a jen stěží si lze představit, jak jej ještě vylepšit. V každém případě se jedna o poměrně ambiciózní koncept, u nějž lze jen těžko předvídat, jak by fungoval v praxi. Uvidíme, zda se Apple inspiruje a zužitkuje stávající patenty v některé z příštích generací. Konec konců, jablečná společnost vyplňuje jeden patent za druhým. Ten poslední se například týkal bezdrátového nabíjení hodinek, založeného na nových senzorech.