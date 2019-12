Stahujte zdarma: GOG rozdává pro PC legendární hru Postal 2

Pamatujete si ještě na dobu, kdy byly hry nekompromisní, násilné, brutální a nebály se zobrazovat explicitně obsah? V tom případě pro vás máme skvělou zprávu. Legendární druhý díl roztodivné série Postal je totiž k mání zcela zdarma, a to bez jakýchkoliv obstrukcí. Konec konců, jak jinak prožít svátky než mírumilovným vykonáváním potřeby na nevinné kolemjdoucí a cpaním hlavně své zbraně do zadního otvoru kočky. Postal 2 toho má zkrátka spoustu co nabídnout a byla by škoda, kdyby hra opět mírně nerozčeřila stojaté vody herního průmyslu.

Píše se rok 2003 a na Windows vychází na první pohled nezdařilé pokračování prvního Postalu, který ve své době prošel poměrně bez povšimnutí a hráči ho brali nanejvýš s rezervou. Byl to až druhý díl, který se zapsal do herních dějin jako jedna z nejkontroverznějších a neprobíranějších her tehdejší doby. Ostatně, nechybělo mnoho a titul mohl být navždy smazán z povrchu zemského. Co přesně vývojáře donutilo podobnou hru vytvořit je zatím záhadou, Postal 2 totiž nabízí téměř nekonečné množství způsobů jak terorizovat nevinné obyvatele maloměsta. Plechovkou s Cyklonem B počínaje a dildem konče. Nechybí možnost močit po kolemjdoucích, opatřit si nějaké ty pořádné bouchačky, nebo své oběti rozporcovat na tisíce kousků. Na to, že se jedná o 16 let starou hru má zkrátka stále co nabídnout a její technická stránka je spolu s fyzikou i přes archaický vzhled stále na vynikající úrovni.

Jednoduše řečeno, hra je tak špatná a nekorektní, až je zábavná. Právě to je konec konců alfou a omegou celé série a dostatečný důvod pro to si pořádně zavzpomínat na staré dobré časy a vydat se zpět do světa, kde je i nejhorší nelidský zločin považován za příjemnou odpolední kratochvíli. Pokud máte tedy chuť před Vánoci ukojit své vražedné sklony a strávit svátky nanejvýš nekonvenčním způsobem, zamiřte na GOG a hru si zdarma stáhněte. Jen pozor, čas máte pouze do středečních 18:00, kdy akce oficiálně končí. Zároveň je nutné počítat s tím, že je hra dostupná jen a pouze na Windows. Troufnete si na tuto nekorektní zábavu?