Adventní soutěž o 20 nabíjecích kabelů AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m

Ve spolupráci s naším partnerem Alza.cz jsme si pro vás na adventní období připravili několik soutěží, ve kterých bude moci spousta z vás získat produkty AlzaPower zcela zdarma. Stačit bude jen zodpovědět jednoduchou otázku, která se bude daných produktů týkat, a následně mít trochu štěstí při slosování.

Fotogalerie AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m 1 AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m 2 AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m 3 AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m 4 +5 Fotek AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m 5 AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m 6 AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m 7 AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m 8 Vstoupit do galerie

V dnešním prvním kole budeme hrát o 20 nabíjecích kabelů AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m, díky kterým můžete dobíjet vaše produkty rychlostí blesku a stejně tak je synchronizovat s počítačem. Pokud vás nabíjecí kabel zaujal a chtěli byste jej, napište nám do komentářů pod tento článek odpověď na soutěžní otázku: Jaké je maximální proudové zatížení nabíjecích kabelů AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi 2m? (Odpověď naleznete na e-shopu Alza.cz přímo zde). K vaší odpovědi je rovněž nutné přiložit číslo objednávky či faktury, kterou jste na Alze v minulosti vytvořili, abychom vás mohli kontaktovat. Kompletní podmínky soutěže naleznete zde.

Vyhlášení soutěže proběhne na začátku ledna. Poté se s výherci spojíme přes e-mail a domluvíme se s nimi na předání výhry. Šťastlivci se tak dočkají pěkného povánočního dárku. Již brzy navíc proběhne na Letem světem Applem další kolo soutěže o AlzaPower produkty. Rozhodně jej tedy nepřestávejte sledovat.