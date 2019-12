7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (18. 12. 2019)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Aplikace My PaintBrush Pro: Draw & Edit slouží pro rozvinutí vašich kreslířských a malířských schopností. Aplikace vám umožní kreslit ty nejrůznější objekty a nabídne vám k tomu řadu užitečných nástrojů. V níže přiložené galerii se můžete podívat na to, jaká díla můžete s My PaintBrush Pro: Draw & Edit vytvořit.

Fotogalerie Aplikace se slevou - My PaintBrush Pro: Draw & Edit 5 Aplikace se slevou - My PaintBrush Pro: Draw & Edit 1 Aplikace se slevou - My PaintBrush Pro: Draw & Edit 2 Aplikace se slevou - My PaintBrush Pro: Draw & Edit 3 +2 Fotek Aplikace se slevou - My PaintBrush Pro: Draw & Edit 4 Vstoupit do galerie

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Ve hře Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood (Full) se vžijete do role váženého detektiva, který musí vyřešit ty nejrůznější záhady říše. Vaším úkolem bude prověřit různé nadpřirozené události, přičemž odhalíte zajímavou pravdu o havraním království.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood (Full) 5 Aplikace se slevou - Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood (Full) 4 Aplikace se slevou - Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood (Full) 3 Aplikace se slevou - Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood (Full) 2 +2 Fotek Aplikace se slevou - Enigmatis 2: The Mists of Ravenwood (Full) 1 Vstoupit do galerie

Původní cena: 179 Kč (99 Kč)

Hra My Brother Rabbit se odehrává ve speciálním světě, který je inspirován dětskou představivostí. Ve hře budete ovládat chlapce a dívku, kteří jsou zároveň sourozenci. Problém však nastane tehdy, kdy dívka onemocní a upadne do jakési temné říše. Vaším úkolem bude použít vaši představivost, dívku zachránit a úspěšně se navrátit do vaší reality.

Fotogalerie Aplikace se slevou - My Brother Rabbit 1 Aplikace se slevou - My Brother Rabbit 2 Aplikace se slevou - My Brother Rabbit 3 Aplikace se slevou - My Brother Rabbit 4 +2 Fotek Aplikace se slevou - My Brother Rabbit 5 Vstoupit do galerie

Původní cena: 349 Kč (179 Kč)

Ve hře Lost Grimoires: Stolen Kingodom (Full) se stanete mladou alchymistkou, která se hodlá pomoci svému království. Nejprve však bude muset čelit tajemné pravdě o minulosti, která kompletně změní vývoj jejího charakteru. Ve hře tak budete muset prověřit spoustu tajemství a skrytých předmětů, budete muset zvládnout alchymii a spoustu dalšího.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Lost Grimoires: Stolen Kingdom (Full)1 Aplikace se slevou - Lost Grimoires: Stolen Kingdom (Full)2 Aplikace se slevou - Lost Grimoires: Stolen Kingdom (Full)3 Aplikace se slevou - Lost Grimoires: Stolen Kingdom (Full)4 +2 Fotek Aplikace se slevou - Lost Grimoires: Stolen Kingdom (Full)5 Vstoupit do galerie

Původní cena: 179 Kč (99 Kč)

Zakoupením aplikace SVG Gallery Lite získáte perfektní nástroj, který vám zpřístupní více než 100 jednotlivých vektorových objektů. Ty následně můžete použít při tvorbě vašich dokumentů, díky čemuž můžete ušetřit značné množství času. Tyto objekty jsou kompatibilní s aplikacemi jako Microsoft Office, iDraw, Illustrator a se spoustou dalších grafických editorů.

Fotogalerie Aplikace se slevou - SVG Gallery Lite 3 Aplikace se slevou - SVG Gallery Lite 2 Aplikace se slevou - SVG Gallery Lite 1 Vstoupit do galerie

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Zajímáte se o podvodní svět a rádi byste si zahráli i příslušnou hru? Prostředí hry Subnautica je totiž zasazeno na mimozemskou vodní planetu, na kterou jste spolu s vaší posádkou ztroskotali. Vaším úkolem bude co nejrychleji objevit jídlo, pitnou vodu a vyrobit ty nejdůležitější předměty.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Subnautica 1 Aplikace se slevou - Subnautica 2 Aplikace se slevou - Subnautica 3 Aplikace se slevou - Subnautica 4 +2 Fotek Aplikace se slevou - Subnautica 5 Vstoupit do galerie

Původní cena: 20,99€ (13,64€)

Aplikace Great Bundle – Templates for Microsoft Office je perfektní kolekcí těch nejrůznějších šablon, které jsou určeny pro programy z kancelářského balíčku Microsoft Office. Konkrétně se jedná o 100 šablon pro Microsoft Word, 21 praktických šablon pro Microsoft Excel a 50 šablon ve vysokým rozlišení pro Microsoft PowerPoint.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Great Bundle - Templates for Microsoft Office 1 Aplikace se slevou - Great Bundle - Templates for Microsoft Office 2 Aplikace se slevou - Great Bundle - Templates for Microsoft Office 3 Vstoupit do galerie

Původní cena: 749 Kč (379 Kč)