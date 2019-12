Recenze aplikace Ulysses: Pište na Macu, iPadu i iPhonu jako profík

Aplikací pro psaní na Macu je spousta – včetně těch neplacených. Řada z vás si možná položí otázku, proč za nějakou “psací” aplikaci platit – ať už jednorázově, nebo formou předplatného – když můžete text zadat do spousty bezplatných nástrojů nebo online služeb. Pokud ale psaní potřebujete k práci nebo studiu, vězte, že za spoustu funkcí se opravdu vyplatí si připlatit. Příkladem takové aplikace je Ulysses, na kterou se blíže podíváme v naší dnešní recenzi.

Vzhledem k tomu, čím se živím, se přímo nabízelo vyzkoušet si Ulysses při psaní článků. Hodí se ale nejen pro tvorbu, ale třeba také pro plánování, skupinovou práci nebo psaní různých projektů či školních prací. Jedna z největších výhod Ulysses pro mě spočívala v možnosti opravdu nerušeného psaní, každý si zde ale najde tu svou ideální funkci.

Fotogalerie Ulysses macOS 1 Ulysses macOS 2 Ulysses macOS 3 Ulysses macOS 4 +6 Fotek Ulysses macOS 5 Ulysses macOS 6 Ulysses macOS 7 Ulysses macOS 8 Ulysses macOS 9 Vstoupit do galerie

Prostředí aplikace Ulysses pro macOS je přehledné, jednoduché, esteticky velmi dobře vypadající. Po svém spuštění vám Ulysses srozumitelně a přehledně nabídne možnost vyzkoušet si všechny funkce, osvojit si zacházení s aplikací a zorientovat se v jejím uživatelském rozhraní. Po levé straně naleznete panel s jednotlivými sekcemi, které můžete v případě potřeby skrýt. Odsud můžete snadno získat přístup ke svým složkám a dalším nástrojům. V horní liště pak najdete nástroje pro tvorbu nového zápisu, vyhledávání nebo přepínání zobrazení – právě zde můžete přejít do zmíněného “no distraction” módu. Vpravo nahoře pak najdete tlačítka pro sdílení či zarovnání textu nebo přidání příloh.

Hlavní plocha okna aplikace je pak rozdělena do tří částí, jejichž zobrazení si můžete přizpůsobit – knihovna, seznam listů a editor. Knihovna slouží pro přehled o všech vašich textech a skupinách, do kterých jsou uspořádané. V seznamu listů pak najdete jednotlivé texty, editor slouží pro samotnou práci s textem. Mezi jednotlivými sekcemi se můžete pohybovat za pomoci klávesových zkratek – přehled o všech zkratkách i o tom, co aplikace Ulysses nabízí a jak ji používat, najdete v knihovně v sekci “Introduction”.

Odlišnost, která vás bude bavit

Už při první podrobnější prohlídce aplikace Ulysses si můžete všimnout, že se její přístup k úpravě textu liší od obvyklých nástrojů pro psaní, jako je třeba Word nebo Open Office. Ulysses nenabízí pro styly a formátování tradiční WYSIWYG přístup – k formátování textu dojde automaticky ve chvíli jeho exportu do požadovaného formátu. Aplikace si v tomto ohledu umí poradit se všemi formáty počínaje Wordem, přes PDF až po webové stránky, publikace a e-knihy. Není tedy potřeba složitě klikat na jakákoliv tlačítka pokaždé, když chcete provést úpravu textu – tu můžete provádět přímo při psaní za pomoci stylů.

Ulysses nabízí opravdu komplexní sadu nástrojů pro formátování textu včetně poznámek pod čarou, odkazů, seznamů i nástrojů pro psaní kódů, do textu pak můžete libovolně vkládat různé přílohy. Nejen studenti jistě ocení tlačítko pro statistiky, kde získají přehled o počtu znaků, slov, a další důležité údaje.

Fotogalerie Ulysses iOS screenshot 1 Ulysses iOS screenshot 2 Ulysses iOS screenshot 3 Ulysses iOS screenshot 4 +5 Fotek Ulysses iOS screenshot 5 Ulysses iOS screenshot 6 Ulysses iOS screenshot 7 Ulysses iOS screenshot 8 Vstoupit do galerie

Pro ty, pro které je psaní zdrojem dalšího výdělku (ať už okamžitého, nebo díky studiu budoucího), se investice do Ulysses určitě vyplatí. Psaní v prostředí této aplikace je efektivní, a ačkoliv to může znít jako klišé, Ulysses opravdu umí zvýšit vaši produktivitu. Obrovskou výhodou je možnost mít pohromadě naprosto všechny “projekty”, od článků pro blog, přes práce do školy, běžné každodenní poznámky a narychlo zapsané nápady až po komplexní texty nebo třeba podklady pro různé publikace.

Díky tomu, že je Ulysses multiplatformní aplikací, můžete pracovat z Macu, iPhonu i iPadu, a díky propojení s iCloudem dochází k automatické okamžité synchronizaci veškerého obsahu. Aplikace podporuje tmavý režim i zadávání hlasem, k textu můžete přidávat anotace, poznámky a komentáře, stejně jako klíčová slova, cíle a poznámky. Ulysses můžete také propojit s externími soubory, složkami, nebo cloudovými úložišti.

Resumé

Vzhled aplikace Ulysses pro iOS a iPadOS se od verze pro macOS příliš mnoho neliší, je stejně přehledná, práce s ní je efektivní, pohodlná a rychlá, a nabízí stejné množství výkonných nástrojů pro psaní, formátování, úpravy a další úkony. Ulysses je opravdu komplexní, všestranný, výkonný nástroj pro psaní všeho druhu, a velice rychle se pro vás stane jediným místem, kde můžete pohromadě všechny své zápisky, poznámky, rozepsané práce nebo třeba deníkové zápisy. V závislosti na tom, jaké předplatné zvolíte, si můžete aplikaci Ulysses vyzkoušet až na 14 dní. Z mého pohledu se jedná o jednoznačně výhodnou investici.