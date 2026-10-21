Velký výprodej na TSBOHEMIA.CZ! Tisíce produktů zlevnily, ušetříte až 50 %

Komerční sdělení: Říjnové slevové akce jsou v plném proudu a tentokrát se do nich ve velkém zapojuje také oblíbený prodejce elektroniky TSOHEMIA.CZ. Ten totiž spustil akci TSB DNY, v rámci které nabízí tisíce produktů se slevami až 50 %. Výhodněji tak nyní pořídíte nejen televizory, počítače nebo příslušenství pro mobilní telefony, ale také domácí spotřebiče, herní vybavení, stavebnice LEGO či produkty pro sport a cyklistiku. A jelikož se do akce zapojila celá řada známých značek, rozhodně je z čeho vybírat. Na využití zvýhodněných cen však není příliš mnoho času, jelikož akce končí už 29. října.
Samsung, LG nebo příslušenství pro iPhone výrazně zlevnily
Jedním z největších lákadel aktuálních TSB DNŮ jsou bezesporu slevy na elektroniku. Například vybrané produkty Samsungu nyní pořídíte až o 44 % levněji, zatímco u LG dosahují slevy až 47 %. Ještě zajímavější nabídky čekají na zájemce o produkty značky Haier, kde lze ušetřit až 49 %. Zlevnily také vybrané produkty Hisense až o 40 % nebo příslušenství Logitech až o 15 %.
Stranou nezůstalo ani příslušenství pro mobilní telefony. Například vybrané produkty FIXED, mezi kterými značka nabízí nejrůznější nabíjecí příslušenství nebo ochranné kryty, nyní pořídíte s 20% slevou. U značky Swissten pak můžete ušetřit 25 %. Zajímavé nabídky čekají také na hráče, jelikož vybrané produkty Hator zlevnily dokonce až o 53 %.
Levnější spotřebiče, LEGO i vybavení domácnosti
TSB DNY však nejsou jen o klasické elektronice. Například vybrané domácí spotřebiče Siemens nyní pořídíte až o 45 % levněji, zatímco u Whirlpoolu dosahují slevy až 42 %. Zajímavé nabídky najdete také u značek Bosch se slevami až 31 %, Gorenje až 30 % nebo Beko až 29 %.
Pokud pak hledáte něco menšího do domácnosti, vybrané produkty Tefal, Rowenta, Krups nebo Lauben nyní pořídíte s 20% slevou. Fanoušky stavebnic LEGO zase potěší slevy až 36 % na vybrané sety, což může přijít vhod i při pořizování prvních vánočních dárků. A zapomenout nesmíme ani na robotické vysavače iRobot, které zlevnily až o 30 %.
Pro získání akčních cen stačí u vybraného produktu aktivovat příslušný slevový kupon. Některé kódy najdete přímo u zboží, jiné jsou uvedeny v přehledu akce. T.S.BOHEMIA navíc na vybrané produkty nabízí dopravu zdarma. TSB DNY probíhají od 19. do 29. října 2026, případně do vyprodání zásob, přičemž některé dílčí nabídky končí již 26. října. Pokud tedy plánujete nákup nové elektroniky nebo vybavení domácnosti, aktuální nabídka rozhodně stojí za prohlédnutí.