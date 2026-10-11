Recenze FIXED Tag Dual: Jeden lokátor pro iPhone i Android

Bluetooth lokátory jsou podle mě doplňkem, jehož užitečnost člověk naplno docení až ve chvíli, kdy je skutečně potřebuje. Dokud máte klíče, batoh nebo kufr u sebe, je vám podobná věcička vlastně úplně k ničemu. Jakmile ale začnete něco hledat, dokáže vám ušetřit spoustu času a v horším případě i peněz. FIXED Tag Dual je v tomto směru zajímavý především tím, že zatímco u řady lokátorů si musíte už při nákupu vybrat, zda chcete variantu pro ekosystém Apple či Google, tady dostáváte podporu obou platforem v jediném zařízení. FIXED Tag Dual má totiž oficiální certifikaci jak pro síť Apple Find My, tak pro Google Find Hub. A protože mi tento zajímavý kousek dorazil nedávno na vyzkoušení, je na čase vás s ním seznámit.
Technické specifikace
FIXED Tag Dual je Bluetooth lokátor s podporou Bluetooth 5.4 pracující v pásmu 2,4 GHz. Jeho největší specialitou je již zmíněná kompatibilita s Apple Find My a Google Find Hub, díky čemuž jej lze využít s iPhone i Android telefony. Po spárování probíhá veškerá další práce s lokátorem přímo v systémové aplikaci dané platformy, tedy v případě mnou využívaného Apple ekosystému v Najít, a není tedy nutné instalovat žádný další software. Zde nicméně pro úplnost raději dodám, že si vždy vyberete jednu z platforem, se kterou lokátor funguje. Nepočítejte tedy s tím, že by zároveň běžel s oběma současně.
Pro hledání předmětu v bezprostředním okolí je uvnitř integrovaný reproduktor s hlasitostí 80 až 90 dB, který lze rozeznít přímo z aplikace. Na těle je zároveň tlačítko určené pro základní ovládání. O napájení se stará klasická knoflíková baterie CR2032, kterou lze po vybití jednoduše vyměnit, přičemž výrobce udává výdrž až jeden rok. FIXED Tag Dual je vyroben z kombinace PC a ABS, rozměry činí 35 × 35 × 8 mm a hmotnost pouhých 8 gramů. Součástí balení je navíc poutko pro připevnění ke klíčům, batohu nebo třeba zavazadlu.
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Zpracování a design
U podobného produktu se podle mě nedá v oblasti designu vymyslet nic převratného a vlastně je to dobře. Bluetooth lokátor má být především malý, lehký a nenápadný, což FIXED Tag Dual splňuje velmi dobře. Rozměry 35 x 35 milimetrů při tloušťce pouhých 8 milimetrů totiž znamenají, že se bez problémů vejde prakticky kamkoliv, a díky hmotnosti 8 gramů o něm při běžném používání prakticky nevíte.
To je za mě důležité především ve chvíli, kdy jej chcete nosit na klíčích nebo obecně ve spojení s věcmi, které nemají nějak zásadně nabýt na objemu. Osobně totiž nejsem příliš velkým fanouškem obřích svazků, na kterých kromě samotných klíčů visí ještě hromada dalších věcí. Tag Dual je naštěstí natolik malý a lehký, že v tomto směru nijak zásadně nepřekáží. Stejně dobře jej ale můžete hodit do kapsy batohu, kabelky nebo kufru a jednoduše na něj zapomenout. Potěšilo mě také přiložené poutko, které je hezky minimalistické. Jeho zpracování je sice jednoduché, nicméně přesto skvěle funkční.
Důležitější než vzhled je ale konstrukce kolem baterie. FIXED sáhl po běžné CR2032, takže až baterie doslouží, nemusíte vyhazovat celý lokátor ani shánět nějaký speciální akumulátor, ale jednoduše ji vyměníte za novou. Při výrobcem udávané výdrži až jeden rok byste navíc tento úkon neměli řešit příliš často.
Testování
Párování Tag Dual s telefonem je záležitostí několika málo vteřin, jak už to u podobných lokátorů bývá. Ve výsledku vám totiž stačí jen otevřít příslušnou aplikaci, v mém případě tedy Najit, zde zvolit možnost „Přidat jiný předmět“ a je prakticky hotovo. V případě lokátoru jej totiž stačí jen zbavit plastové „krytky“ pod baterií, čímž propojíte kontakty, a následně zapnout přes zadní tlačítko. Výsledkem je spárování doslova v řádu vteřin, kdy vám lokátor „naskočí“ v Najít, vy si jej pojmenujete dle libosti, přiřadíte mu emotikon a pak už jej můžete vesele využívat.
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Samotné možnosti hledání pak odpovídají tomu, co od lokátoru tohoto typu očekáváte. Pokud máte předmět někde poblíž a například jen netušíte, do které kapsy batohu jste klíče hodili, můžete z aplikace aktivovat integrovaný reproduktor. Jeho udávaných 80 až 90 dB je pro tento účel naprosto dostačujících a vzhledem k tomu, že výrobce zvolil poměrně nepřeslechnutelnou pronikavou melodii, je za mě přeslechnutí i na rušnějších místech víceméně nemožné. Pro běžné domácí hledání předmětů tedy jde o řešení víc než dostačující.
Jak už je u lokátorů v posledních letech zvykem, ani zde nejde o GPS lokátor s vlastní mobilní konektivitou, který by neustále odesílal svou polohu někam na server. Základem zařízení je Bluetooth a následné využití příslušné vyhledávací sítě Apple či Google, což je ostatně i důvod, proč může zařízení fungovat až rok na jednu malou CR2032 a zároveň zůstat takto kompaktní.
Právě možnost využít obě platformy je podle mě největším důvodem, proč o Tag Dual vůbec přemýšlet. Ne nutně proto, že byste chtěli každý týden přeskakovat mezi iPhone a Android. Daleko zajímavější mi připadá dlouhodobější pohled, kdy například telefon vyměníte, lokátor vám ale může dál sloužit. Pokud tedy dnes používáte iPhone a za dva roky přejdete na Android, nemusíte kvůli tomu automaticky kupovat jiný typ lokátoru. Stejně tak může být univerzálnost zajímavá v domácnosti, ve které někdo používá iPhone a někdo Android.
Jak už jsem ale psal výše, neznamená to, že by Tag Dual byl současně připojený k oběma sítím. Při používání si zkrátka zvolíte ekosystém odpovídající zařízení, se kterým jej chcete provozovat. Důležité ale je, že samotný hardware vás při nákupu nenutí rozhodnout se jednou provždy pro jednu platformu.
V praxi se mi líbí také to, jak málo pozornosti Tag Dual po prvotním nastavení vyžaduje, což je podle mě je to u lokátoru jedna z největších pochval, kterou mu lze dát. Jakmile jej totiž spárujete s vaším telefonem a připevníte jej ke klíčům nebo vložíte do batohu, dál jej už prostě neřešíte. Nečeká vás tedy žádné pravidelné nabíjení každých pár dní, žádná speciální aplikace a žádné další příslušenství. A pokud se výrobcem udávaná výdrž baterie pohybující se až kolem jednoho roku potvrdí i při dlouhodobém používání, bude jedinou pravidelnou starostí výměna CR2032. Navíc vzhledem k tomu, že stejnou výdrží disponuje třeba i AirTag využívající tutéž baterii, nemám důvod těmto hodnotám nevěřit.
Samostatnou otázkou je, kde Tag Dual dává největší smysl. Klíče jsou samozřejmě první věc, která člověka napadne, ale za mě jsou možná ještě zajímavější zavazadla a batohy. Především u kufru je příjemné mít možnost zkontrolovat jeho polohu ve chvíli, kdy jej například odevzdáte na letišti. Stejně tak si dokážu Tag Dual představit v batohu s dražší elektronikou nebo v tašce, kterou člověk pravidelně někam odkládá. Já mám pak lokátory umístěné třeba i v autě pro případ jistoty, takže i pro tyto účely lze Tag Dual spolehlivě využít.
Jediné, co je třeba mít při nákupu na paměti, jsou limity samotné technologie. Tag Dual není zařízení pro nepřetržité sledování pohybu v reálném čase a už vůbec bych jej nevnímal jako náhradu GPS trackeru. Jeho úkolem je pomoci dohledat ztracený nebo zapomenutý předmět prostřednictvím infrastruktury, kterou už Apple a Google vybudovaly. To jinými slovy znamená, že jste závislí na hustotě sítě ve vašem okolí a proto je třeba počítat s tím, že když byste náhodou Tag Dual ztratili na rušném náměstí, je prakticky jisté, že vám díky kontaktu s okolními telefony s iOS či Androidem o sobě dá vědět opravdu rychle. Pokud jej ale ztratíte někde v lese, kde neprojde rok ani noha, jeho poloha se logicky aktualizovat nebude a v aplikaci zůstane „viset“ ta poslední, kterou lokátor dal vědět vašemu telefonu, ke kterému byl připojen.
Dalším minusem, který je však tak nějak pochopitelný, je absence místního hledání u Apple produktů. Apple si totiž drží pro využití svého ultraširokopásmového čipu exkluzivitu, což jinými slovy znamená, že jediný AirTag jste schopni dohledat doslova na centimetry. Myslím si však, že pokud Tag Dual použijete ke sledování větších věcí, ve výsledku stačí bohatě i „přibližná“ poloha, respektive pak perimetr, který vám aplikace dokáže ukázat při dotazu na místo, kde se daný předmět nachází.
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Resumé
FIXED Tag Dual se nesnaží Bluetooth lokátor nějak zásadně překopat a vlastně jsem rád, že tomu tak je. Místo vymýšlení vlastní aplikace nebo dalších funkcí, které by většina lidí stejně nevyužila, vzal FIXED jednoduchý koncept a přidal k němu jednu zásadní věc, kterou je univerzálnost.
Podpora Apple Find My a Google Find Hub v jediném zařízení je podle mě hlavním důvodem, proč je Tag Dual zajímavý. Přidáte k tomu miniaturní rozměry, hmotnost pouhých 8 gramů, hlasitý reproduktor, vyměnitelnou CR2032 s výdrží až jeden rok a přiložené poutko a dostanete lokátor, u kterého vlastně není moc co řešit. Když si pak přidám ještě atraktivní cenovku 299 Kč za kus, získávám dle mého jeden z nejzajímavějších levných lokátorů, které jsou v současnosti k dostání.