Potřebujete se soustředit nebo vypnout? iPhone umí pustit ambientní hudbu jedním klepnutím

Hudba nemusí vždy znamenat konkrétní album, interpreta nebo playlist, který si aktivně vyberete. Někdy člověk jednoduše potřebuje nenápadnou zvukovou kulisu k práci, čtení, odpočinku nebo usínání. Právě k tomu slouží ambientní hudba dostupná v novějších verzích iOS, kterou lze spouštět přímo z Ovládacího centra.
Na celé funkci je příjemné hlavně to, že kvůli ní nemusíte pokaždé otevírat Apple Music a hledat vhodný seznam skladeb. Stačí mít v Ovládacím centru připravený příslušný ovládací prvek a jedním klepnutím spustit hudbu odpovídající konkrétní náladě nebo situaci.
K dispozici jsou čtyři základní varianty – Spánek, Odpočinková hudba, Produktivita a Pocit pohody. Každá z nich pracuje s jiným typem hudební kulisy, takže si lze rychle vybrat podle toho, zda se potřebujete soustředit, zklidnit nebo třeba večer trochu vypnout.
Hudba se přehrává pomocí běžného systémového přehrávače. Můžete ji tedy ovládat stejně jako jinou hudbu na iPhonu, poslat přes AirPlay do reproduktoru nebo ji nechat běžet na pozadí při používání dalších aplikací.
Jak ambientní hudbu přidat do Ovládacího centra
Otevřete na iPhonu Ovládací centrum a přejděte do režimu jeho úprav. Poté zvolte možnost Přidat ovládací prvek a vyhledejte sekci Ambientní hudba. Zde si můžete přidat jednu nebo více variant podle toho, které chcete mít rychle po ruce.
Po přidání se příslušné tlačítko objeví mezi ostatními prvky Ovládacího centra. Od té chvíle stačí jediné klepnutí a hudba se okamžitě spustí.
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Rychlost aktivace se řadí mezi největší výhody celé funkce. Pokud si chcete jen vytvořit příjemnější atmosféru při práci nebo večer ztlumit tempo, není potřeba nic hledat ani vybírat. Ambientní hudba se chová spíš jako praktický systémový nástroj než jako klasická část Apple Music.
A to je možná i důvod, proč si jí řada uživatelů nemusí vůbec všimnout. Není schovaná v nové záložce ani výrazně propagovaná uvnitř aplikace Hudba. Jakmile si ji ale jednou přidáte do Ovládacího centra, může se z ní velmi snadno stát jedna z těch nenápadných funkcí, které nakonec používáte překvapivě často.