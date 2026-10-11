Klobouky, rakety a nekonečný humor: Jak Team Fortress 2 definoval žánr stříleček

Když Valve v roce 2007 v rámci balíčku The Orange Box vydalo Team Fortress 2, málokdo čekal, že vedle revolučního Portalu a očekávaného pokračování Half-Life 2 zanechá právě tato týmová akce tak velkou stopu v herní historii. Po letech vývojového pekla (kdy se projekt posouval od realistické vojenské simulace až kamsi do neznáma) přišel výsledek, který leckomu vyrazil dech.
Devět ikonických tříd a styl, který nestárne
Největší silou TF2 byl okamžitě rozpoznatelný vizuální styl inspirovaný americkými ilustracemi z poloviny 20. století. Místo generických vojáků dostali hráči devět naprosto odlišných charakterů:
- Scout: Drzý běžec s brokovnicí a dvojitým skokem.
- Soldier: Fanatik, jehož rocket jumping otevřel novou dimenzi vertikálního pohybu.
- Pyro: Tajuplná postava s plamenometem.
- Demoman: Skotský jednooký expert na trhaviny a lepkavé bomby.
- Heavy: Borec s rotačním kulometem Saschou a slabostí pro sendviče.
- Engineer: Texaský kutil stavějící sentry guny, dispensery a teleportery.
- Medic: Německý šílený vědec, jehož ÜberCharge rozhodoval o vítězství či prohře.
- Sniper: Chladnokrevný australský lovec eliminující hrozby z dálky.
- Spy: Francouzský elegán, který dokázal měnit podobu, stát se neviditelným a zabít jedinou ranou do zad.
Každá postava měla vlastní osobnost, unikátní repliky a siluetový design, díky kterému hráč i na stovky metrů během zlomku vteřiny věděl, proti komu stojí.
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Od placené hry k ekonomické revoluci
Team Fortress 2 nepředvedlo revoluci jen na herním poli, ale především v byznys modelu. V roce 2011 Valve přešlo na free-to-play model, což byl v té době u AAA titulu nevídaný krok. S tím přišla mechanika beden, klíčů a především klobouků. To, co začalo jako vtipný kosmetický doplněk, položilo základy moderní digitální ekonomiky na Steamu. Hráči obchodovali s neobvyklými klobouky v hodnotě stovek až tisíců dolarů, vznikaly komunitní směnárny a trh žil vlastním životem. TF2 tak prakticky vyšlapalo cestu mechanikám, ze kterých dodnes těží hry jako CS:GO, Dota 2 nebo Fortnite. Hráli jste tuto hru?