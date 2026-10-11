Alza dny nabírají na obrátkách! Přes 45 tisíc produktů zlevnilo až o 30 %

Komerční sdělení: Alza dny nabírají na obrátkách a spolu s nimi roste i počet produktů, které lze nyní pořídit za výrazně příznivější ceny. Oblíbená slevová akce totiž aktuálně zahrnuje více než 45 tisíc produktů se slevami až 30 %, přičemž mezi zlevněným zbožím nechybí elektronika od Applu, Samsungu, Garminu, Sonosu ani celá řada domácích spotřebičů či stavebnic LEGO. Pokud tedy plánujete v nejbližší době nějaký větší nákup, současná nabídka rozhodně stojí za pozornost.
Tisíce produktů za zajímavější ceny
Rozsah aktuálních Alza dnů je skutečně pořádný. V nabídce najdete přes 45 400 produktů napříč kategoriemi, jako jsou telefony, notebooky, televize, herní technika, chytrá domácnost nebo domácí spotřebiče. Zajímavé slevy se přitom týkají i poměrně drahé elektroniky, u které lze ušetřit tisíce korun.
Například Samsung Galaxy S25 FE s 256GB úložištěm nyní pořídíte za 14 392 Kč namísto 17 990 Kč, zatímco MacBook Air s čipem M5, 16GB RAM a 512GB SSD vychází na 30 391 Kč. Za pozornost stojí také 75″ televize TCL 75P6K za 14 618 Kč oproti původním 19 490 Kč nebo sluchátka Sonos Ace, jejichž cena klesla z 9 990 Kč na 6 993 Kč. Milovníky chytrých hodinek pak mohou potěšit Garmin Fenix 8 za 21 235 Kč.
Zlevnilo i LEGO nebo vybavení domácnosti
Alza však nezapomněla ani na levnější produkty. Například LEGO Botanicals Kytice lučního kvítí nyní stojí 980 Kč, robotický vysavač iRobot Roomba Plus 415 Combo pořídíte za 7 999 Kč a parní pračku LG s kapacitou 10 kg za 13 932 Kč. Zlevnila rovněž mikrovlnná trouba Siguro Element, kterou lze získat za 1 119 Kč.
Pro využití akčních cen je u vybraného zboží potřeba zadat příslušný slevový kód, například ALZADNY10, ALZADNY20 nebo ALZADNY30. Ten vždy najdete přímo u konkrétního produktu. Alza dny probíhají až do 26. října 2026, takže na nákup za zvýhodněné ceny zbývá ještě dostatek času. Vzhledem k rozsahu nabídky však rozhodně není od věci podívat se na slevy už nyní.