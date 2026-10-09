Dnes začínají volby. Občanku můžete nechat doma, stačí vám iPhone

Česko dnes a zítra čekají další volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 totiž probíhají volby do zastupitelstev obcí, společně s nimiž se ve vybraných obvodech uskuteční také první kolo voleb do Senátu. Pokud se tedy chystáte k volebním urnám, máme pro vás jeden praktický tip. Svou totožnost totiž nemusíte prokazovat jen klasickou plastovou občankou, ale vystačíte si i s iPhonem či Androidem, ve kterém máte občanský průkaz uložený prostřednictvím aplikace eDoklady. A pokud nevíte, jak přesně ověření totožnosti pomocí telefonu probíhá, Ministerstvo vnitra připravilo krátké instruktážní video, které vás celým postupem provede. Připomeňme jen, že dnes jsou volební místnosti otevřené od 14:00 do 22:00, zítra pak od 8:00 do 14:00.
🗳️ Chcete se ve volební místnosti prokázat eDokladem a nevíte, jak na to?
Stručný návod na Vás čeká v dalším videu.
Váš hlas, Vaše volba.#volby2026 pic.twitter.com/4OhosouDrh
— Ministerstvo vnitra (@vnitro) October 2, 2026
Jak se u voleb prokázat občankou v mobilu?
Pokud máte občanský průkaz uložený v aplikaci eDoklady, můžete jej bez problémů využít také při prokazování totožnosti před volební komisí. Ministerstvo vnitra nicméně společně s Digitální a informační agenturou doporučuje provést několik jednoduchých kroků ještě před samotným příchodem do volební místnosti. V první řadě je vhodné zkontrolovat, zda máte nainstalovanou aktuální verzi aplikace eDoklady. Následně ji otevřete s aktivním připojením k internetu a ověřte, že se u vašeho občanského průkazu zobrazuje informace „Digitální výpis je platný“. Důležité totiž je, aby data uložená v digitálním dokladu nebyla při ověřování starší než 48 hodin. Pokud tedy plánujete vyrazit k volbám dnes nebo zítra, ideální příležitost ke kontrole máte právě nyní.
Přímo ve volební místnosti pak stačí aplikaci eDoklady otevřít a postupovat podle pokynů volební komise. Ministerstvo doporučuje spustit ji ještě předtím, než budete vyzváni k prokázání totožnosti, aby měla dostatek času připravit potřebná data. Samozřejmostí je také funkční odemykání aplikace pomocí PINu či biometrie. Celý proces by tak měl být otázkou krátké chvíle a díky digitální občance můžete klasický plastový doklad nechat klidně doma. Pokud tedy dnes nebo zítra vyrážíte k volbám pouze s telefonem v kapse, nezapomeňte si eDoklady předem zkontrolovat, abyste se přímo před volební komisí vyhnuli zbytečným komplikacím.