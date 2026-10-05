Patrik Kimi Kindl: Člověk reálně víc než iPhone nepotřebuje, na sociálních sítích rozhoduje hlavně obsah.

Pokud se alespoň trochu zajímáte o tvorbu obsahu na sociální sítě, je dost možné, že jste už na Patrika Kimi Kindla narazili. Právě sociální sítě, budování osobní značky a tvorba videí se totiž v posledních letech staly jeho každodenním chlebem. K tvorbě obsahu se naplno vrátil v roce 2023 a v únoru 2025 založil profily Kimi Kindl Media, se kterými se mu podařilo během jediného roku vybudovat napříč platformami základnu čítající více než 190 tisíc sledujících a společně s obsahem pro klienty nasbírat přes 112 milionů zhlédnutí. Zajímavé přitom je, že velkou část tohoto obsahu vytvářel prakticky jen pomocí iPhonu, na kterém v jednu dobu zvládal připravovat přes 300 reels měsíčně.
Dnes své zkušenosti předává tvůrcům, podnikatelům i firmám prostřednictvím kurzů, mentoringu, školení či vlastní komunity. A jelikož je zároveň dlouholetým uživatelem produktů Applu a iPhone považuje za svůj hlavní nástroj pro tvorbu, měli jsme více než dost důvodů jej vyzpovídat. Řeč proto přišla nejen na focení a natáčení iPhonem, ale také na algoritmy sociálních sítí, budování osobní značky, umělou inteligenci, aplikace, které při tvorbě používá, a samozřejmě i na nový iPhone Duo, který si měl možnost mezi prvními Čechy vyzkoušet.
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Tvorbu na sociální sítě sleduje dnes spousta lidí, ale málokdo si uvědomuje, jak velkou roli hraje obraz. V čem ti iPhone jako kreativní nástroj nejvíc vyhovuje?
Hele, za mě, když se podívám na kvalitu většiny videí, tak stejně nejvíc tvůrců používá iPhony. Je hrozně málo velkých tvůrců, kteří používají něco s Androidem. Za mě je to samozřejmě kvalitou obrazu a finálním výstupem.
Vím, že mi spousta lidí píše do komentářů, že Android měl některé věci dávno nebo že má lepší foťák. Neříkám, že to tak není, ale finální video, které je iPhone schopný vytvořit, je podle mě pro sociální sítě pořád nejlepší možnost. Když natáčíš obsah na telefon, nejlepší výstup dostaneš z iPhonu. Neříkám to jen proto, že jsem těžký uživatel věcí od Applu — je to vidět i na tvorbě velkých tvůrců.
Samozřejmě jsem chycený v celém ekosystému. Některé aplikace navíc fungují lépe na iOS nebo dříve na Androidu vůbec nebyly. Třeba Captions na titulky. A podobných věcí je víc.
Jak vnímáš vývoj fotoaparátů u iPhonů za poslední roky? Je některý posun, který podle tebe běžní uživatelé možná nedoceňují?
Když udělám porovnání třeba iPhonu 11 Pro a 16 Pro — s 18 Pro jsem ho zatím ještě nestihl — jsou situace, kdy je výsledek dost podobný. U jakéhokoliv telefonu totiž často nejvíc rozhoduje světlo. Světlo je alfa a omega. Když je špatné, je skoro jedno, jestli máš nový iPhone, nebo šest let starý model. Výsledek většinou nebude dobrý.
iPhone 18 Pro to ale razantně změnil. I při horším světle dokáže udělat hezkou, světlou fotku, což je velký posun. Vývoj je také v možnostech zoomu a ve snímkových frekvencích, i když ty člověk při běžné tvorbě tolik nevyužije. Jakmile máš 4K při 30 snímcích za sekundu, je to super.
Velký rozdíl je ve světelnosti objektivů a v tom, jak moc můžeš obraz přiblížit. Čím větší zoom můžeš ve videu smysluplně použít, tím profesionálněji může výsledek působit.
Používáš při vlastní tvorbě iPhone jako hlavní kameru, nebo spíš jako rychlý doplněk k profesionální technice? Na jaké typy obsahu je podle tebe nejlepší?
Za mě je iPhone primární kamera — nebo spíš primární kamery. Mám tu iPhone XR, 11 Pro, 14 Pro Max, 16 Pro Max a teď 18 Pro Max. Ty telefony nedávám pryč i proto, že je při tvorbě používám, i kdyby jen při porovnávání.
Mám samozřejmě i další kamery od DJI nebo Insta360, ale ty jsou pro mě spíš doplňkové. Když chci natáčet vlog na YouTube, je jednodušší zapnout DJI nebo Insta360. Obraz je stabilizovaný, po otočení kamery na sebe vidím, co natáčím, kamera mě sleduje a zároveň si nezabírám paměť telefonu. Vlog může mít klidně 80 nebo 90 GB.
Na iPhone jsem ale schopný natočit veškerý obsah — YouTube, sociální sítě, videolekce do komunity i různé profesionální výstupy. Rozdíl oproti profesionální technice často ani nejde poznat. Teď mám v plánu dělat podcast a také ho budu natáčet jen na iPhone. Člověk reálně víc nepotřebuje.
Jaké jsou podle tebe nejčastější chyby, které lidé dělají při focení i natáčení na iPhone?
Není to jen o iPhonu, ale nejčastější chyba při focení i natáčení je používání základního 1× zoomu. Neříkám, že ho nemůžeš použít nikdy. Když ale nechceš rychlé, přirozené video a chceš hezký záběr, vyplatí se použít minimálně 2× zoom — u fotky i videa.
U iPhonu také hodně pomůže portrétní režim, obrysové světlo a mírně stažená expozice. iPhony samy o sobě trochu přesvětlují, takže je lepší nastavit expozici třeba na −0,3, podle světla klidně až na −1. Já mám na všech telefonech v základu −0,3.
A pak je důležitý pohyb. Když chci hezký záběr, pohybuju telefonem pomalu jedním směrem a nemáchám s ním do všech stran.
Kdybys měl člověku, který chce svým iPhonem dělat lepší fotky, poradit tři úplně základní věci, jaké by to byly?
Za mě jsou to stejné věci, o kterých jsem mluvil předtím: pracovat se zoomem, pracovat s kompozicí a hlídat expozici.
U kompozice je dobré vytvořit ve fotce prostor. Fotit třeba přes nějaký objekt, potom mít hlavní objekt a za ním ještě pozadí. Fotka díky tomu působí víc trojrozměrně.
A co video — na které nastavení iPhonu by se měl začátečník zaměřit jako první, aby jeho záběry vypadaly lépe?
Určitě není potřeba natáčet na nejvyšší počet snímků za sekundu, který telefon nabízí. To je zbytečné. Nejpřirozenější běžné video natočíš ve 4K při 30 snímcích, případně při 24 snímcích. Já třeba videa na YouTube točím ve 24 snímcích.
Nejdůležitější jsou za mě expozice, zoom a 4K při 30 snímcích. Když chci záběr zpomalovat, použiju 60 snímků za sekundu, případně víc.
Jak důležité je světlo? Dá se podle tebe i bez drahého vybavení dosáhnout výrazně lepšího výsledku jen tím, že člověk pochopí práci s přirozeným světlem?
Jasně, světlo je alfa a omega. Když natáčíš venku, záběr bude skoro vždycky kvalitnější. Pokud nemáš vlastní osvětlení a můžeš jít ven, běž natáčet ven.
Samozřejmě když je v červenci poledne a svítí nejostřejší přímé slunce, může to být spíš na škodu. Pak je lepší chvíli počkat, jít do stínu nebo mimo hlavní slunce.
I uvnitř si můžeš vystačit s úplně jednoduchým světlem. Člověk se může nasvítit druhým telefonem, baterkou nebo lampičkou. Pokud musíš natáčet uvnitř, nepoužíval bych jen stropní osvětlení. Raději bych koupil třeba jednoduché pracovní světlo na akumulátor za pár stovek. Pořád je to lepší než nic.
Využíváš při focení a videu některý z pokročilejších režimů iPhonu, například ProRAW, ProRes, zpomalené záběry nebo filmový režim? Který z nich má pro běžného tvůrce opravdu praktický přínos?
ProRAW ani ProRes nepoužívám. Zabírají extrémně moc místa a nevidím pro svou běžnou tvorbu důvod následně řešit color grading a dobarvování videí nebo fotek. Pro běžného člověka to podle mě vůbec nedává smysl a vlastně ani pro mě ne. Zkoušel jsem D-Log a podobné věci i na ostatních kamerách, ale za mě je s tím zbytečně moc práce.
Smysl to má, když člověk natáčí na více zařízení a chce všechny záběry barevně sjednotit, případně když vytváří propracovanější pořad. Pak ale potřebuje iPhone s velkým úložištěm nebo externí disk.
Zpomalené záběry nepoužívám vůbec. Filmový režim používám třeba na videolekce. Hodí se také při natáčení sebe sama přední kamerou, když chceš rozmazat pozadí a vytvořit mluvené video. Navíc je u novějších iPhonů a iOS 27 možné některá běžně natočená videa přepnout do filmového režimu i zpětně, což je velký posun.
Kde podle tebe končí smysluplné úpravy fotek a videa a začíná snaha výsledek zbytečně „přetáhnout“ efekty či filtry?
Fotky upravuju jen přímo v galerii na iPhonu. Buď použiju některý z filtrů, třeba dramatický, nebo si pohraju s černou, bílou a dalšími základními možnostmi. Žádné externí aplikace na fotky nepoužívám.
U videa hodně pomůže už to, že při natáčení stáhneš expozici. Když video vyjde tak, jak má, není potřeba ho dál výrazně upravovat. Použiju maximálně lehký filtr, který trochu zvýrazní barvy, ale nepřeháním to.
Kdo si chce s barvami opravdu hrát, měl by natáčet do ProResu nebo fotit do ProRAW a výsledek si vytvořit z neutrálních barev. Pokud se něco při natáčení nepovede, třeba je v obrazu moc světla, je samozřejmě potřeba to opravit. Když ale dobře vytvoříš výsledek už při natáčení, není důvod ho potom přehnaně ladit.
Jaké aplikace na focení, střih nebo úpravy bys doporučil lidem, kteří chtějí z iPhonu dostat víc, ale nechtějí hned trávit hodiny učením složitých programů?
Novější iPhone už nabízí profesionálnější možnosti, jako je práce s expozičním časem nebo manuální clonou. Existuje také aplikace Blackmagic Camera, kde si člověk může nastavit teplotu barev, vložit filtr a pracovat s kamerou profesionálněji. Pro běžnou tvorbu to ale není nutné. Já skoro všechno natáčím v normální aplikaci Fotoaparát.
Na střih mi teď dává největší smysl aplikace Edits od Instagramu. Je zdarma a funkcemi už dohnala CapCut. Pro většinu lidí je úplně dostačující. Její slabinou jsou stále titulky. Pokud chceš dělat obsah profesionálněji a neztrácet nad titulky čas, podle mě se vyplatí zaplatit Captions. Práce s titulky je tam bezkonkurenční a Edits jí zatím nesahá ani po kotníky.
Za mě tedy na obsah potřebuješ dvě aplikace: Edits a Captions. A potom obsah publikovat všude, kde to dává smysl.
Tvorba obsahu a sociální sítě
Máš nějaký jednoduchý postup, podle kterého připravuješ video pro Instagram nebo TikTok — od nápadu přes natočení až po publikování?
Vůbec nepracuju se scénáři. Maximálně si řeknu téma nebo o čem chci video natočit. Nemám scénáře moc rád. Neříkám, že je to jediný správný způsob, ale i ostatní vedu k tomu, aby zkusili freestyle, protože působí nejpřirozeněji a na sociálních sítích funguje nejlépe.
Dává smysl zapisovat si do Poznámek nebo Připomínek nápady, o čem chce člověk natáčet nebo co by lidi mohlo zajímat. Potom si najdu dobrou lokaci, video natočím, lehce sestříhám, přidám titulky a publikuju ho na všechny platformy — Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube Shorts, LinkedIn a případně X.
Vybudoval jsi si na Instagramu silnou komunitu organicky a bez placené reklamy. Kdy ti došlo, že tvorba obsahu už není jen koníček, ale může být plnohodnotná práce?
Od začátku. Profil jsem zakládal s tím, že mi má získávat klienty na tvorbu obsahu. Velice rychle se to ale otočilo a přešlo to do školení, kurzů a mentoringů.
Když je tvoje práce vidět, lidé přirozeně chtějí, abys jim obsah tvořil také. Jako jednotlivec ale nemůžeš obsloužit všechny, pokud nechceš budovat agenturu. A když vidíš, že některé agentury dělají obsah špatně, klientům to nefunguje a jsou naštvaní, dojde ti, že pro spoustu lidí bude lepší a levnější cesta naučit se dělat obsah vlastními silami. Majitel firmy má o svém oboru vždycky větší know-how než externí agentura.
Proto se snažím učit lidi v Česku a na Slovensku dělat kvalitní obsah na sociální sítě tak, aby jim fungoval a podporoval jejich podnikání a prodej.
Co byl na začátku největší omyl, který jsi při budování vlastního profilu udělal?
Vlastně nevím. Nic neberu jako omyl nebo zásadní chybu. Jednou jsem se nechal vyprovokovat a vznikl takový „beef“ mezi mým a jiným profilem. To byla asi jediná věc, kterou bych označil za chybu.
Jinak k tvorbě patří neustále pracovat, testovat, zkoušet nové věci a hledat, co funguje. Když vyzkoušíš obsah, který nefunguje, není to omyl. A to, že něco funguje dnes, neznamená, že to bude fungovat za týden. Trendy i to, co lidi baví, se pořád mění. Proto za mě žádný pokus není omyl.
Jak dnes vzniká jedno tvoje video od prvního nápadu po zveřejnění? Máš pevný systém, nebo necháváš prostor i náhodě?
Buď si sám řeknu, že mám chvíli prostor, nebo se s Verčou, mojí manželkou, domluvíme, že jdeme natáčet. Během jednoho bloku natočíme třeba pět nebo šest videí, a když je čas, klidně deset.
Některé nápady mám napsané v Poznámkách, jiné mě napadnou přímo při natáčení. Video natočím, lehce sestříhám v Edits, podle potřeby přidám další záběr z druhé kamery, potom ho dám do Captions a přidám titulky. Následně se vrátím do Edits, doplním textový hook a video publikuju.
Když je potřeba, zvládnu celé video včetně střihu a publikace udělat třeba do dvaceti minut. Záleží samozřejmě na typu videa. Úplně pevný systém nemám, vzniká to hodně přirozeně. Technický postup je ale většinou stejný: natočit, Edits, Captions, znovu Edits a sociální sítě.
Které zařízení a aplikace jsou pro tebe při tvorbě obsahu naprosto nepostradatelné?
Stoprocentně iPhone. Potom mikrofony — za mě doporučuju DJI Mic Mini, teď vyšly i DJI Mic Mini 2. S jinými mikrofony nemám tolik zkušeností, ale z toho, co jsem držel v ruce, mi DJI pořád vychází nejlépe. Dále se hodí stativ a samozřejmě světlo.
Z aplikací jsou pro mě zásadní Edits, Captions a samotné aplikace sociálních sítí. Občas používám Google Drive pro přenos souborů, když je potřebuji někomu poslat. Nic dalšího pro mě není vyloženě nepostradatelné.
Točíš a stříháš převážně na iPhonu, nebo je pro tebe při náročnější tvorbě nezbytný počítač? V čem jsou pro tebe Apple zařízení silná a kde naopak narážíš na limity?
Prvního tři čtvrtě roku, kdy jsem začal tvořit obsah, jsem všechno dělal jen na mobilu. Teď jsem se k tomu částečně vrátil. Měl jsem období, kdy jsem na mobilu udělal přibližně 385 reels za měsíc. Potom už jsem si řekl, že je možná čas přejít na počítač, mimo jiné kvůli úložišti a organizaci. Vzal jsem MacBook Pro s M4 a teď tu máme ještě druhý s M5.
Největší výhodou Apple zařízení je ekosystém. Něco zkopíruješ na mobilu a máš to v počítači, stejně tak naopak. iCloud, Poznámky, Připomínky, Safari, AirDrop i možnost přijmout hovor na počítači — všechno spolu funguje a člověk nemusí řešit, kde co má. Výhodou je samozřejmě také výkon a jednoduchost.
Počítač používám hlavně na střih dlouhých videí pro sociální sítě nebo videolekce, na delší psaní a na práci s AI agenty. Kdybych ho ale neměl, dokázal bych fungovat jen s iPhonem.
Jakou roli hrají při růstu na sociálních sítích data a analytika? Která čísla sleduješ a která podle tebe tvůrce často zbytečně přeceňují?
Za mě není potřeba řešit nic přehnaně složitého. Když máš produkt nebo podnikání a nechceš být influencer, nepotřebuješ desítky tisíc sledujících. Pokud najdeš správné lidi a máš dobrý produkt, může ti k uživení stačit pět tisíc, nebo klidně jen tisíc správných sledujících.
Je dobré sledovat základní rozdíly ve zhlédnutích. Když jedno video udělá tři sta zhlédnutí a jiné dva tisíce, je jasné, že u prvního něco nefungovalo. Sleduju tedy, jaký obsah funguje, z jakých videí přicházejí noví sledující a z jakých ne.
Není ale potřeba každý den ležet v analýzách a statistikách. Důležitější je vnímat, co lidi baví, co sami chtějí a co píšou do komentářů, a podle toho s obsahem dál pracovat.
Algoritmy se neustále mění. Je možné budovat profil dlouhodobě, aniž by člověk každý týden honil nový trend?
Jasně, ale člověk zároveň nemůže zůstat u jednoho stylu a myslet si, že bude fungovat navždy. Je potřeba s obsahem průběžně pracovat. Když budu pořád natáčet identicky stejná videa, lidi to samozřejmě časem přestane bavit.
Algoritmus není nějaký zlý počítač, který jde proti tobě. Algoritmus jsou v podstatě lidé. To, co lidi baví a zajímá, se mění. Je proto potřeba se tomu postupně přizpůsobovat a nezůstat stát na místě. Není ale nutné každý týden slepě honit nový trend.
AI v tvorbě obsahu
Umělá inteligence už výrazně mění tvorbu obsahu. Kde ti AI reálně šetří čas — například při hledání nápadů, psaní scénářů, střihu či analýze — a kde ji vědomě nepoužíváš?
Za mě AI pořád neumí napsat opravdu dobrý scénář, který by zněl přirozeně a lidsky. Ani střih zatím sama dobře nezvládá. Využitelné je třeba automatické přepínání záběrů při podcastu z více kamer podle toho, kdo právě mluví, ale i to musí člověk zkontrolovat.
AI se dá použít na analýzu nebo rešerši. Může projít komentáře a vytáhnout z nich podstatné informace, což člověku ušetří čas. U scénáře může připravit základ, ale potom je podle mě potřeba celý text překopat podle sebe, doplnit ho a převést do způsobu, jakým člověk skutečně mluví. Není to zatím tak, že bych si nechal vytvořit deset scénářů a rovnou podle nich natáčel.
Velký smysl mi AI dává při tvorbě grafik, carouselů a prezentací. Používal jsem ji už před boomem AI carouselů. Když s ní člověk umí dobře pracovat, dokáže podle mě vytvořit lepší design než v Canvě, aniž by výsledek na první pohled působil jako generovaný AI. To ostatně učím i ve své komunitě.
Hrozí podle tebe, že s masovým využitím AI začnou být sociální sítě plné zaměnitelného obsahu? Jak se tomu může tvůrce bránit?
Jasně, to už se děje. Sociální sítě byly původně nástěnkou našich zážitků a místem, kde lidé sledovali kamarády. Potom přišli influenceři, začali se sledovat konkrétní tvůrci a obsah se stále víc profesionalizoval. Dostali jsme se do fáze, kdy skoro každý druhý natáčel dokonale nasvícená talking-head videa u stolu, plná vyskakujících prvků a efektů.
Teď přišla AI, která dokáže jednoduše napodobit hezké video. Co ale zatím nedokáže, je natočit „ošklivé“ lidské video. I proto se všechno vrací k autentickému, méně dokonalému obsahu a k lidskosti.
Když na YouTube otevřu Shorts na profilu, u kterého algoritmus ještě nezná zájmy uživatele, objevuje se tam skoro jen AI obsah. Taková realita už je. Tvůrce se tomu může bránit právě autenticitou a vlastním lidským projevem.
Vedle vlastní tvorby učíš lidi a firmy, jak sociální sítě používat. Jaká je nejčastější chyba, kvůli které jejich obsah nefunguje?
Nepřemýšlejí nad tím, co lidi skutečně zajímá. Když někdo něco dělá dlouhodobě, začne mu všechno připadat automatické. Neuvědomuje si, co jeho publikum ještě nemusí vědět a co pro něj samozřejmé není. Za mě je potřeba dělat obsah co nejjednodušeji, skoro jako bys téma vysvětloval malému dítěti. Člověk bez předchozího vhledu spoustě věcí nerozumí.
Další chyba je, že se lidé snaží dělat ze sociálních sítí televizní reklamu a chtějí mít dokonale vypiplaná videa. To není potřeba a často to ani nefunguje. Pokud chceš organicky fungovat na sociálních sítích, musíš dělat přirozený, lidský obsah. Není potřeba do lidí násilně tlačit prodej. Je lepší od celé situace trochu poodstoupit a přemýšlet o obsahu v širším kontextu.
Jakou radu bys dal člověku, který chce začít tvořit, ale odrazuje ho technika, střih, algoritmus a pocit, že už je na sociálních sítích „pozdě“?
Nikdy není pozdě začít a reálně skoro nic nepotřebuješ. Když máš téma, o kterém chceš mluvit, stačí ti mobil, klidně přední kamera, a bezplatná aplikace Edits. Pokud ti nevadí investovat zhruba tři stovky měsíčně, doporučuju Captions.
Víc nepotřebuješ. Přidáš textový hook, ustřihneš začátek a konec tak, abys na začátku videa hned mluvil a video skončilo okamžitě po poslední větě. A to je všechno.
Existují cesty, jak netrávit nad sociálními sítěmi hodiny. Není nutné pořád natáčet vtipná videa a dělat ze sebe klauna. Uspět jde vždycky. Je potřeba dobře uchopit nápad a najít způsob, jak ho dlouhodobě zpracovávat.
iPhone Duo v praxi
Jako jeden z prvních Čechů jsi si vyzkoušel iPhone Duo. Jaké jsou tvé první dojmy z něj?
Za mě je to geniálně vyladěné zařízení. Obraz je super, přechody a animace jsou plynulé a oba displeje působí jako jedno zařízení, ne jako dvě oddělené obrazovky. Když na něco koukáš, telefon zavřeš a obsah plynule přejde na druhý displej. Symbióza mezi obrazovkami funguje skvěle a multitasking je na něm také výborný.
Je to v podstatě skládací tablet do kapsy. Funguje na něm Apple Pencil a při větší práci na mobilu nabízí opravdu hodně možností. Samozřejmě je potřeba zamyslet se, jestli to člověk skutečně využije.
Jak vnímáš telefon pohledem content creatora? Jsou foťáky dostatečně kvalitní? Je velká plocha displeje dostatečně velká přidaná hodnota oproti klasickým iPhonům?
Pro content creatora jsou bohužel kamenem úrazu foťáky. Přirozeně se dostaneš maximálně na 2× zoom, protože chybí teleobjektiv, a světelnost je třeba oproti iPhonu 18 Pro horší. Ve foťácích je to velký krok zpět. Přední kamera je navíc posunutá do pravého horního rohu, takže když jsi zvyklý natáčet sám sebe, musíš tomu přizpůsobit držení telefonu. Zadní foťáky také nejsou úplně nejlepší. Pro běžného člověka jsou v pohodě, ale pro tvůrce obsahu je to znát.
Na druhou stranu je velký displej skvělý na editování, práci s fotkami, tabulkami, daty a další administrativu. Kdybych neměl počítač a nebyly pro mě zásadní foťáky, iPhone Duo bych si koupil. Pokud člověk nechce nosit tablet a velkou část práce dělá na telefonu, dává velký smysl.
Bude mít podle tebe iPhone Duo úspěch mezi lidmi, případně pro koho se hodí nejvíc?
Úspěch teprve uvidíme. Myslím si, že si ho koupí spousta lidí, i když jeho možnosti reálně nevyužijí — podobně jako Apple Watch Ultra. Ty jsou dělané na extrémní sporty a náročné využití, ale nosí je i lidé, kteří chodí jen do kanceláře.
iPhone Duo se nejvíc hodí pro člověka, který hodně pracuje na mobilu, používá tabulky a data, vyřizuje administrativu, hraje hry nebo nechce nosit samostatný tablet. Pokud na telefonu hlavně odepisuješ na zprávy, máš ho často na stole nebo v držáku v autě a používáš ho jen běžně, pravděpodobně ho nepotřebuješ.
Je potřeba si poctivě říct, jestli velký displej skutečně využiješ, nebo jestli pro tebe nebude lepší klasický iPhone 18 Pro s lepší výdrží baterie a výrazně lepšími fotoaparáty. I kdyby ale člověk rozložil velký displej jen občas, v danou chvíli to může být skvělé zařízení.