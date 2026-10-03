Legenda Game Boy Color: Jak kapesní konzole od Nintenda vdechla barvy do světa videoher

Na podzim roku 1998 stálo Nintendo před nelehkým úkolem. Původní Game Boy s černobílým displejem sice dominoval trhu už téměř dekádu, ale zastaralý monochromatický obraz vyžadoval něco nového. Odpovědí japonského výrobce se stal Game Boy Color, kapesní zařízení, které hráčům otevřelo dveře do světa barevné grafiky a položilo most mezi érou osmibitů a moderními handheldy.
Hardwarový skok a zpětná kompatibilita
Srdcem kapesní konzole se stal upravený osmibitový procesor pracující na taktu zhruba 8 MHz, což byl dvojnásobek výkonu původního modelu. Zásadní proměnou prošel především displej s rozlišením 160 × 144 obrazových bodů, který dokázal z celkové palety více než 32 tisíc barev zobrazit až 56 odstínů současně. Panel sice stále postrádal podsvícení a vyžadoval hraní pod lampou či na přímém slunci, ale barevný skok byl v tehdejší době dechberoucí.
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Geniálním tahem byla stoprocentní zpětná kompatibilita. Konzole umožňovala spouštět staré šedé cartridge z původního Game Boye, kterým systém dokázal přiřadit základní barevné palety. Tělo přístroje navíc zmenšilo své rozměry, přešlo na napájení dvěma tužkovými bateriemi typu AA a získalo infračervený port pro bezdrátovou komunikaci mezi hráči.
Herní klenoty v čele s Pokémony
Skutečným hnacím motorem prodejů se stala nabídka her. Největší fenomén představovala druhá generace kapesních příšerek Pokémon Gold a Silver, následovaná verzí Crystal, které naplno využily interní hodiny a barevné přechody mezi dnem a nocí. Hráči hltali také akční adventury The Legend of Zelda: Oracle of Seasons a Oracle of Ages, rozšířenou verzi Link’s Awakening DX či plošinovky Super Mario Bros. Deluxe a Wario Land 3. Měli jste tuto legendu?