AlzaPlus+ slevy míří do finále! Přes 23 tisíc produktů je stále levnějších

Komerční sdělení: Velká slevová akce pro členy AlzaPlus+ pomalu míří do finále. Od 22. září nabízí Alza členům svého programu zvýhodněné ceny na tisíce produktů napříč prakticky celým sortimentem, nyní však na jejich využití zbývá už jen pár dní. Akce totiž končí v neděli 4. října a aktuálně zahrnuje přes 23 tisíc položek.
Levnější je elektronika, gaming i spotřebiče
Rozsah celé akce je skutečně široký. Se slevou lze pořídit mobily, chytré hodinky a tablety, počítače a notebooky, herní vybavení, televizory, audio techniku, velké i malé domácí spotřebiče, chytrou domácnost, vybavení na zahradu nebo třeba hračky. Podmínkou pro získání zvýhodněné ceny je aktivní členství AlzaPlus+.
Mezi zlevněnými produkty najdete například herní sluchátka ASUS ROG PELTA, která jsou pro členy AlzaPlus+ o 30 % levnější, nebo americkou lednici Samsung se slevou 20 %. Nechybí ani notebooky, herní počítače, tablety, SSD disky, monitory či příslušenství. U jednotlivých produktů se výše slevy liší a v nabídce lze narazit například na 5%, 10%, 15%, 20%, 25% či 30% zvýhodnění.
Pokud tedy máte aktivní AlzaPlus+ a některý ze zlevněných produktů máte vyhlédnutý, s nákupem už není příliš na co čekat. Současná vlna AlzaPlus+ slev totiž skončí už 4. října 2026. Poté se ceny mohou vrátit na běžnou úroveň.