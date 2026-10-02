DATART nákupy pokračují ve velkém stylu! Slevy dosahují až 40 %

Komerční sdělení: DATART nákupy pokračují ve velkém stylu a i na začátku října nabízí možnost ušetřit na elektronice i vybavení domácnosti. Aktuální akce totiž přináší slevy až 40 % a zasahuje prakticky celý sortiment prodejce – od televizí, počítačů a mobilů přes herní příslušenství až po velké a malé domácí spotřebiče. Akce běží až do 30. října 2026 nebo do vyprodání zásob, takže času na výběr je tentokrát poměrně dost.
Slevy až 40 % napříč DATARTem
Výše slevy se liší podle jednotlivých kategorií. Například LEGO pořídíte až o 15 % levněji, mobilní telefony, nositelnou elektroniku, notebooky, počítače a tablety až o 20 % levněji a televizory nebo foto a video techniku až se 30% slevou. Ještě zajímavější jsou slevy až 40 % na audio, příslušenství pro mobily a tablety, kancelářské vybavení, herní sortiment nebo osvětlení.
DATART nákupy se ale zdaleka netočí jen kolem klasické elektroniky. Až 20 % lze ušetřit také u chlazení, praní, sušení, mytí či vaření. Kávovary, fritézy, kuchyňské roboty, mixéry, grily, vysavače nebo produkty pro osobní péči jsou pak zastoupené ve skupinách se slevami až 30 %. U produktů pro dům, dílnu a zahradu dosahují slevy až 25 %.
Levnější jsou fotoaparáty, vysavače i další elektronika
Na konkrétních produktech už mohou být úspory velmi zajímavé. Například instantní fotoaparát Fujifilm je v nabídce za 3 912 Kč namísto 4 990 Kč, digitální fotoaparát Canon EOS za 18 511 Kč namísto 22 990 Kč a autokamera NAVITEL RS990 GPS za 3 747 Kč oproti původním 4 779 Kč. V nabídce se objevuje také robotický vysavač Dyson za 24 294 Kč nebo Apple AirPods Max za 9 890 Kč.
Jen pozor na samotný způsob využití akce. Sleva se u zapojených produktů neaktivuje automaticky, ale je potřeba zvolit možnost „Koupit se slevou“. Jednotlivé slevy zároveň nelze sčítat ani kombinovat s dalšími. Akce platí také pro VIP zákazníky bez nutnosti zadávat slevový kód a pokračuje až do 30. října nebo do vyprodání zásob.