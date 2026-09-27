Legenda jménem Nintendo Switch: Jak hybridní revoluce zachránila japonského giganta

Když Nintendo 3. března 2017 uvedlo na trh první Switch, málokdo tušil, že se zrodí jedna z nejúspěšnějších konzolí všech dob. Po komerčním propadáku Wii U vsadila japonská ikona vše na jedinou kartu. Hybridní koncept, který umožnil hrát velké AAA tituly na televizoru a během vteřiny pokračovat v handheldovém režimu.
Po hardwarové stránce šlo o mistrovský kompromis mobility a výkonu. Srdcem konzole byl upravený mobilní čipset Nvidia Tegra X1, doplněný o 4 GB operační paměti LPDDR4 a skromné 32GB eMMC úložiště rozšiřitelné paměťovými kartami microSD. Samotné tělo neslo 6,2palcový LCD displej s rozlišením 1280 × 720 pixelů, zatímco po zasunutí do dokovací stanice konzole posílala do televizoru obraz v rozlišení až 1080p přes HDMI. Nezaměnitelnou tvář jí vtiskly odnímatelné ovladače Joy-Con s pohybovými senzory a haptickou odezvou HD Rumble, které umožnily okamžitý lokální multiplayer kdekoli.
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Skutečným klíčem k celosvětovému šílenství však byla nabídka her. Switch odstartoval s mistrovským dílem The Legend of Zelda: Breath of the Wild, které redefinovalo žánr her s otevřeným světem. Následovala nekompromisní smršť exkluzivit. Například plošinovka Super Mario Odyssey, nestárnoucí závodní bestseller Mario Kart 8 Deluxe, arénový fenomén Super Smash Bros. Ultimate nebo úniková zábava pandemických let Animal Crossing: New Horizons.
První generace Nintenda Switch jasně ukázala, že hon za fotorealistickou grafikou není jedinou cestou k srdcím hráčů. Důraz na ryzí zábavu a absolutní svobodu hraní udělal z riskantního experimentu fenomén, který pokořil hranici 140 milionů prodaných kusů a navždy přepsal herní historii. Na Switchi jsem hrál párkrát a je to pecka. Jsem trochu zaujatý, neboť jsem velký fanda handheldového hraní. Své jsem odehrál na PSP a daleko raši než na TV hraju na PS Portal.