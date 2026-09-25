watchOS 27.2 přinese revoluční možnost pořizování screenshotů obrazovky

Společnost Apple pravděpodobně spolu s watchOS 27.2, který by měl vyjít ještě v letošním roce přinese mimo jiné také vylepšenou a pro majitele Apple Watch revoluční možnost pořizování snímků obrazovky hodinek. Novinka umožní zobrazit náhled snímku a ten následně sdílet nebo smazat, podobně jako tomu je v případě iOS. Zmínku o této funkci našel v systému watchOS 27.2 tester s přezdívkou pdfu, který zkoumá zdrojový kód. Funkce je zatím skryta a není aktivní ani pro testery a je nutné se k ni dostat právě přes zdrojový kód watchOS 27.2 Aktuálně funguje pořizování screenshotů na Apple Watch tak, že se snímek obrazovky okamžitě odešle do aplikace fotky na iPhone, aniž by se zobrazilo jakékoli potvrzení na hodinkách, že k tomu došlo. Uživatelům se přitom často stává, že omylem stisknutím bočního tlačítka a digitální korunky současně udělají snímek obrazovky. Nové vylepšení by proto rozhodně přivítal nejeden uživatel Apple Watch a to přes to, že v základním nastavení je funkce pořizování snímků obrazocky na Apple Watch vypnutá.
A new screenshot experience is coming to Apple Watch, inspired by iPhone.
Hidden behind a feature flag in watchOS 27.2, it lets you preview, share, or delete a screenshot right after taking it. pic.twitter.com/MT5wmDjRnq
— pdfu (@itspdfu) September 24, 2026