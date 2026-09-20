Recenze Xtorm 140W NextGen Wall Charger: Nabíječka, která vám ukáže, co skutečně dělá

Nabíječek mám doma vzhledem ke své práci popravdě víc, než bych kdy dokázal rozumně obhájit, a přiznám se, že mě proto v posledních letech dokáže nová nabíječka zaujmout jen málokdy. GaN technologie, několik USB-C portů nebo výkon přes 100 W jsou pak dnes věci, které sice stále potěší, ale rozhodně už nepůsobí nijak exoticky. Když se mi však do rukou dostala Xtorm 140W NextGen Wall Charger, přece jen jsem zbystřil. Výrobce totiž ke 140W výkonu, trojici portů a GaN technologii přidal ještě displej, který v reálném čase ukazuje, kolik energie do připojených zařízení právě proudí. Zní to možná trochu jako hračka pro technologické nadšence, jenže po nějaké době používání jsem zjistil, že se na displej dívám častěji, než bych původně čekal. A nejen proto, že mě zkrátka baví sledovat watty.
Technické specifikace
Xtorm 140W NextGen Wall Charger je síťová nabíječka s maximálním výkonem 140 W, která nabízí celkem tři výstupy. Dva z nich jsou USB-C s podporou Power Delivery a každý z nich je schopen nabídnout až 140 W, třetím je pak klasické USB-A s podporou Quick Charge 3.0 a maximálním výkonem 18 W. Nabíjet lze samozřejmě všemi třemi porty zároveň, přičemž nabíječka následně výkon mezi jednotlivé porty rozděluje.
Výrobce počítá s nabíjením prakticky všeho od telefonů přes tablety až po výkonné notebooky. Podporováno je rychlé nabíjení iPhone a zařízení Samsung a díky SCP také vybraných Huawei a Honor s výkonem až 22,5 W. Pro využití plných 140 W je samozřejmě potřeba také odpovídající USB-C kabel, který takový výkon podporuje. Ten mimochodem součástí balení není, což je možná trošku škoda.
Jednou z hlavních specialit této nabíječky je nepřekvapivě integrovaný displej, který zobrazuje aktuální odběr ve wattech a rozdělení výkonu mezi připojená zařízení. Nabíječka využívá technologii GaN, její rozměry jsou 109 × 36 × 69 mm a hmotnost samotného zařízení činí 235 gramů. Tělo je navíc podle výrobce vyrobeno z 97 % z GRS certifikovaného recyklovaného materiálu.
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Zpracování a design
Na první pohled vlastně Xtorm 140W NextGen nepůsobí nijak zvlášť extravagantně. Testovaná bílá varianta je designově poměrně čistá a je zcela evidentní, že se výrobce z nabíječky nesnažil udělat něco, čím byste chtěli ozdobit pracovní stůl. A za mě je to jedině dobře. Mnohem zajímavější je totiž její čelní strana, na které se nachází displej.
Právě ten mě na celé nabíječce baví asi nejvíc. Vedle něj je totiž nabíjení s klasickým adaptérem vlastně trochu nudné, jelikož do něj zapojíte MacBook, iPhone nebo iPad a kromě ikonky baterie na zařízení vlastně netušíte, co se děje. U nabíječky od Xtorm ale vidíte příkon přímo na adaptéru a můžete tak sledovat, jak se v průběhu nabíjení mění. Kolem displeje navíc Xtorm využívá oranžový světelný prstenec, který vizuálně reaguje na aktuální celkový výkon. Čím se odběr mění, tím na to reaguje i samotná indikace.
Displej navíc není pouze pasivní. Klepnutím na dotykovou plochu jej aktivujete a přepínáte jednotlivé pohledy, delším podržením po dobu tří sekund lze obraz otočit. To je překvapivě chytrá drobnost, protože zásuvky samozřejmě nejsou všude orientované stejně a díky otočení displeje zůstávají údaje čitelné bez ohledu na to, jak je adaptér zapojený.
Rozměrově už ale samozřejmě nejde o miniaturní nabíječku k iPhone, což ostatně při140 W a třech portech ani nelze příliš očekávat. GaN technologie však pomohla Xtorm udržet rozměry na 109 × 36 × 69 mm, což mi vzhledem k výkonu přijde naprosto rozumné. Do kapsy bych ji asi pravidelně nosit nechtěl, v batohu ale žádný problém nepředstavuje.
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Testování
Právě používání je u Xtorm 140W NextGen zajímavější než samotný seznam parametrů. Pokud totiž stejně jako já používáte během dne MacBook, iPhone, iPad a další elektroniku, začne dávat myšlenka jediné výkonné nabíječky velmi rychle smysl. Místo několika adaptérů vám totiž může v batohu nebo na pracovním stole zůstat jen jeden.
140 W je přitom výkon, díky kterému se nemusíte omezovat jen na drobnou elektroniku. Nabíječka je navržena i pro výkonné notebooky a oba USB-C porty jsou schopné samostatně dodat až 140 W. Pro uživatele Apple je tak výkonová rezerva více než dostatečná pro běžné kombinace MacBook, iPad a iPhone.
Mě ale při testování možná ještě víc než samotný výkon bavilo sledovat displej. Je totiž zajímavé vidět, že číslo uvedené na nabíječce neznamená, že do zařízení neustále teče stejný výkon. Například když připojíte notebook a vidíte, kolik si právě bere, možná vás po chvíli zaujme, že se postupně jeho odběr mění a totéž platí ve chvíli, kdy přidáte další zařízení. Displej vám navíc ukazuje nejen celkový výkon, ale také jeho rozdělení mezi jednotlivá zařízení.
A právě zde se z původně trochu geekovské vychytávky stává docela praktická věc. Pokud máte pocit, že se zařízení nabíjí pomalu, nemusíte jen hádat, zda je problém v adaptéru, kabelu nebo samotném zařízení. Na nabíječce totiž alespoň okamžitě vidíte, jaký výkon je skutečně odebírán. Stejně tak snadno poznáte, co se stane po připojení druhého či třetího zařízení.
Xtorm navíc na displeji ukazuje aktivní rychlé nabíjení a poznáte na něm i přechod do pohotovostního režimu. Ten se aktivuje v případě, že není připojené žádné zařízení nebo je nabíjení dokončeno. Ve výsledku tak máte o fungování nabíječky podstatně lepší přehled než u klasického adaptéru.
Velkou část testování jsem samozřejmě věnoval i používání více portů současně, protože právě kvůli tomu podle mě podobnou nabíječku kupujete. Pokud mám u pracovního stolu jednu zásuvku, chci z ní jednoduše nabíjet MacBook a vedle něj připojit iPhone nebo iPad, aniž bych musel neustále něco přepojovat. A přesně v takových situacích dává trojice portů smysl.
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Je ale dobré zdůraznit jednu věc, která bývá u podobných nabíječek někdy špatně pochopena. Údaj 140 W představuje maximální výkon nabíječky, nikoliv příslib, že při současném zapojení několika zařízení dostane každý USB-C port 140 W. Elektronika výkon inteligentně rozděluje podle připojených zařízení a jejich požadavků. Právě tento proces pak můžete na displeji v reálném čase sledovat. Výrobce uvádí, že nabíječka připojená zařízení automaticky detekuje a podle toho upravuje výkon.
Příjemné je rovněž to, že Xtorm nezapomněl na USB-A. Osobně se snažím už pár let všechno přesouvat na USB-C a troufnu si říct, že většinu času už USB-A nepotřebuji. Pak ale člověk vytáhne nějaké starší příslušenství a zjistí, že kabel s USB-A stále potřebuje. Jeden takový port proto na univerzální cestovní nabíječce stále považuji spíš za výhodu než za přežitek. V tomto případě nabídne maximálně 18 W přes Quick Charge 3.0, což sice není nějak zásadně vysoký výkon, nicméně myslím si, že to bohatě stačí.
Výrobce se zde ale zaměřil také na bezpečnost. Nabíječka má proto ochranu proti přehřátí, zkratu a přebíjení a při nečinnosti automaticky přechází do pohotovostního režimu. Inteligentní elektronika má současně optimalizovat distribuci výkonu a snižovat energetické ztráty.
Pokud bych pak měl přeci jen něco vytknout, je to absence kabelu v balení. U obyčejné 20W nabíječky bych nad tím mávl rukou, ale tady si musíte uvědomit, že pokud chcete využít potenciál plných 140 W, potřebujete také USB-C kabel schopný takový výkon přenést. Výrobce na nutnost odpovídajícího 140W kabelu upozorňuje, ale v balení jej nedostanete.
Na druhou stranu právě univerzálnost je důvodem, proč jsem si na Xtorm 140W NextGen během testování poměrně rychle zvykl. Doma může ležet u pracovního stolu a napájet několik zařízení, ráno ji vytáhnete ze zásuvky, hodíte do batohu a máte vystaráno i na cestách. Nemusíte řešit zvlášť adaptér pro MacBook a další nabíječku pro telefon či tablet. A vzhledem k tomu, že podobné příslušenství člověk zpravidla používá několik let, mi vysoká výkonová rezerva přijde smysluplnější než kupovat nabíječku přesně podle současných potřeb.
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Resumé
Xtorm 140W NextGen Wall Charger mě ve výsledku bavila možná víc, než jsem před testováním očekával. Ne proto, že by 140W GaN nabíječka byla v roce 2026 něčím naprosto revolučním, ale protože Xtorm vzal dnes už poměrně známý koncept a přidal k němu něco, co má při každodenním používání skutečně smysl.
Displej s aktuálním výkonem může na papíře působit jako hračka pro technologické nadšence, v praxi je ale návykový a zároveň užitečný. Vidíte, co si zařízení právě bere, jak se výkon mění a jak jej nabíječka rozděluje mezi jednotlivé porty. K tomu dostáváte dva USB-C porty, USB-A, celkový výkon až 140 W, GaN technologii a dostatečnou rezervu na to, aby jeden adaptér zvládl prakticky veškerou elektroniku, kterou běžně nosíte v batohu. Za 79,99 Euro rozhodně zajímavá volba.