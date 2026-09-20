Nastavte si na iPhone, kdo vás může v režimu Soustředění kontaktovat

Pokud patříte mezi dlouholeté uživatele iPhonu, možná jste si dávno zautomatizovali jednoduchou a rychlou aktivaci „plošného“ režimu Nerušit. Ta je samozřejmě bez debat skvělá a užitečná. Váš iPhone vám ale už nějakou dobu nabízí v tomto směru mnohem více.
Při práci nebo spánku si možná nepřejete, aby vás kontaktoval kdekdo. Nabízí se samozřejmě možnost vypnutí veškerých notifikací, ale to neřeší případné akutní situace, kdy se vám bezpodmínečně musí dovolat například někdo z nejbližší rodiny. To platí i pro zprávy. V takových případech přichází na řadu výjimky, které si můžete na vašem iPhonu nastavit.
Jak na iPhonu nastavit, kdo vás smí při zapnutém režimu Soustředění kontaktovat
Způsob nastavení je poměrně snadný. Jednoduše na iPhonu spustíte Nastavení, přejdete do sekce Soustředění a nejprve zvolíte režim, u kterého chcete nastavit vybrané výjimky. V jeho nastavení následně najdete sekce věnované lidem a aplikacím.
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V sekci s názvem Lidé můžete přesně určit, od koho chcete oznámení během aktivního Soustředění přijímat. Hodí se sem přidat například nejbližší rodinu, partnera nebo několik kolegů, u kterých víte, že vám obvykle nepíšou jen kvůli drobnostem.
Apple přitom umožňuje pracovat nejen se seznamem povolených kontaktů, ale podle zvoleného nastavení také naopak ztišit konkrétní osoby. Tohle se výborně hodí například tehdy, když chcete během práce přijímat zprávy téměř od všech, ale potřebujete na pár hodin vypnout několik aktivních skupinových konverzací či konkrétních kontaktů.