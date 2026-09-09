Česká cena iPhone Duo je venku a líbit se vám nebude

iPhone Duo má za sebou svou premiéru a nyní už i svítí na oficiálním Apple Online Store. Díky tomu se tak dozvídáme i českou cenu, která sice v základní konfiguraci není až tak šílená, cena dalších úložných variant už však dokáže docela vyrazit dech. Do značné míry za to ale může i fakt, že Apple vůbec poprvé v historii nasadil do iPhone obří 2TB úložiště, které logicky maximální cenu nafouklo. Jak tedy české ceny iPhone Duo vypadají?
- 256GB varianta – 54 990 Kč
- 512GB varianta – 60 990 Kč
- 1TB varianta – 72 990 Kč
- 2TB varianta – 90 990 Kč
Na první pohled se tedy může zdát cena novinky opravdu vysoká (což samozřejmě je), ale pokud jí porovnáte třeba s nedávno předsatveným Samsungem Galaxy Z Fold8 Ultra, zjistíte, že se vlastně jedná zařízení na stejné cenové úrovni. Z Fold8 Ultra v základu totiž začíná na 58 990 Kč, byť s 512GB úložištěm. Kdybychom tedy srovnali 512GB varianty, ve výsledku se na nějak zásadní rozdíl nedostaneme.
Třeba mě se cena líbí, prostě to není telefon pro všechny….. něco jako birkin nebo blahnik