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Česká cena iPhone Duo je venku a líbit se vám nebude

iPhone
J. FilipJiří Filip
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iPhone Duo má za sebou svou premiéru a nyní už i svítí na oficiálním Apple Online Store. Díky tomu se tak dozvídáme i českou cenu, která sice v základní konfiguraci není až tak šílená, cena dalších úložných variant už však dokáže docela vyrazit dech. Do značné míry za to ale může i fakt, že Apple vůbec poprvé v historii nasadil do iPhone obří 2TB úložiště, které logicky maximální cenu nafouklo. Jak tedy české ceny iPhone Duo vypadají?

  • 256GB varianta – 54 990 Kč
  • 512GB varianta – 60 990 Kč
  • 1TB varianta – 72 990 Kč
  • 2TB varianta – 90 990 Kč

Na první pohled se tedy může zdát cena novinky opravdu vysoká (což samozřejmě je), ale pokud jí porovnáte třeba s nedávno předsatveným Samsungem Galaxy Z Fold8 Ultra, zjistíte, že se vlastně jedná zařízení na stejné cenové úrovni. Z Fold8 Ultra v základu totiž začíná na 58 990 Kč, byť s 512GB úložištěm. Kdybychom tedy srovnali 512GB varianty, ve výsledku se na nějak zásadní rozdíl nedostaneme.

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Apple iphone duo iPhone Duo
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Diskuze
iPhone Duo

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