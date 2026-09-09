CEO John Ternus sdílel tajemné video před dnešní keynote

CEO Apple sdílel na svém profilu na sociální síťi X tajemné video, které ukazuje zaoblenoý displej, ovšem velmi zvláštně zaoblený. Není na něm totiž vidět žádný pant ale spíše přirozený ohyb jako by se jednalo o plastický materiál. Video přichází jen pár desítek minut před tím, než Apple představí iPhone 18 Pro a iPhone Duo (iPhone Ultra). Co na videu je, se dozvíme v 19:00 našeho času.
— John Ternus (@johnternus) September 9, 2026
To světlo mi spíš připomíná podiový reflektor, čili já bych tipoval i návrat ke klasickým prezentacím naživo.