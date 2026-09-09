Apple zahájil největší Keynote roku! Představí se na ní iPhone 18 Pro, první skládačka a další novinky

Největší technologická událost letošního roku právě startuje. Řeč nemůže být samozřejmě o ničem jiném než o Apple Keynote 2026, na které se světu odhalí největší technologické novinky z dílny tohoto kalifornského giganta pro rok 2026, tedy minimálně v rámci mobilního světa, potažmo světa nositelné elektroniky. Pokud vás tedy zajímá, co Apple v posledních měsících a letech intenzivně vyvíjel, jste tady správně.
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Dnešní večer by se měl nést zejména v duchu odhalení prvního ohebného iPhone, který byl sice donedávna známý jako iPhone Ultra, avšak poslední úniky jej přejmenovaly na iPhone Duo. Vedle něj by se pak měly blýsknout i dva nové iPhone řady Pro – konkrétně 18 Pro a 18 Pro Max. Co se pak týče Apple Watch, zde se počítá s Apple Watch Series 12 a Ultra 4, přičemž vzhledem k momentální nedostupnosti Apple Watch SE 3 by nebylo příliš překvapující ani to, kdybychom se dočkali představení další generace těchto levných hodinek. Fanoušky jablečných sluchátek zase potěší představení AirPods 5. generace, které mají opět dorazit ve dvou verzích – konkrétně ve verzi s ANC a bez něj.
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Co se týče trvání Keynote, samozřejmě záleží na tom, jak se Apple „rozvášní“. V redakci nicméně počítáme zhruba s hodinovým videem, které bude stejně jako v předešlých letech kompletně předtočené a tedy pravděpodobně plné nejrůznějších efektů, jenž nám pomůžou dokonale pochopit vše ohledně novinek. My vám na našem magazínu samozřejmě o všech chystaných novinkách přineseme maximum podrobností, aby o nich bylo jasné vše co možná nejdříve. Pokud se tedy chcete dozvědět vše důležité, v nadcházejících dnech nás určitě nepřestaňte navštěvovat.