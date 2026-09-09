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Apple právě zahájil podzimní Keynote 2026!

Představení iPhone 18 Pro
A. TomanováAmaya Tomanová
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Apple před malou chvílí zahájil svou letošní tradiční zářijovou Keynote s podtitulem Surprise and Shine. Jak úvod vypadal a na co se můžeme těšit?

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Jen pár minut před samotným přenosem se na obrazovce rozzářilo logo společnosti Apple v modrých odstínech s duhovými odlesky, po malé chvilce se rozezněla skladba I Drink the Light (Tomora). Poté za zvuků skladby od začalo úvodní video, sestříhané ze záběrů z pořadů ze streamovací služby Apple TV+. Jen v úvodu sestřihu jsme mohli krátce zahlédnout tajemný záběr na zadní fotoaparát iPhonu v černé barvě. Sestřih byl po chvíli vystřídán záběrem na důvěrně známý Apple Park, v jehož prostorách odstupující CEO Tim Cook symbolicky a s patřičným nádechem dramatičnosti předal slovo svému nástupci, Johnu Ternusovi.

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Na dnešní Keynote by měl Apple představit svůj iPhone 18 a iPhone 18 Pro Max, novou generaci Apple Watch a nejspíše také skládací iPhone a další hardwarové novinky. Bezprostředně po skončení Keynote by měl být také dostupný ke stažení operační systém iOS 27 pro veřejnost. Sledujte náš web s výstupy z Keynote, aby vám žádná ze žhavých novinek neunikla.

Zdroj
Diskuze
Apple

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