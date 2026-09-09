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Apple vypnul Online Store! Připravuje jej na představení iPhone 18 Pro a Ultra

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Před malou chvílí vypnul Apple podle očekávání svůj Online Store po celém světě. Pokud tedy nyní jeho webový obchod navštívíte a proklikáte se až k samotným produktům, místo výběru jejich typů se setkáte s hláškou „Budeme zpátky co nevidět. Právě Apple Store aktualizujeme. Přijď se brzo podívat.“ Tento krok si vzhledem k dnešní Keynote vyložit jediným způsobem – Apple do něj nyní vkládá veškeré nové softwarové i hardwarové  produkty a po Keynote jej znovu spustí. A o co že by se vlastně mělo jednat? Samozřejmě o iPhony 18 Pro, Ultra, Apple Watch Series 12 a Ultra 4, AirPods 5 či spoustu nového příslušenství. Je tedy rozhodně na co se těšit!

iPhone 18 Pro blue 4 iPhone 18 Pro blue 4
iPhone 18 Pro blue 3 iPhone 18 Pro blue 3
iPhone 18 Pro blue 2 iPhone 18 Pro blue 2
iPhone 18 Pro blue 1 iPhone 18 Pro blue 1
iPhone 18 Pro Cherry 4 iPhone 18 Pro Cherry 4
iPhone 18 Pro Cherry 3 iPhone 18 Pro Cherry 3
iPhone 18 Pro Cherry 2 iPhone 18 Pro Cherry 2
iPhone 18 Pro Cherry 1 iPhone 18 Pro Cherry 1
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Kromě představení nové generace iPhonů a Apple Watch lze počítat mimo jiné i s oznámením termínu uvolnění veřejné verze operačního systému iOS 27, který Apple v předešlých měsících intenzivně spolu s dalšími OS testoval. Moudřejší však budeme až za pár hodin.

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Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

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