Beats 360 se představí v nejbližších dnech, Apple pro ně již vydal firmware

Apple dnes vydal nový firmware (4A203) pro sluchátka Beats 360, která mají jediný problém a to, že zatím nejsou oficiálně v prodeji. Vzhledem k tomu, že Apple vydal firmware právě pro tento doposud nevydaný model, s největší pravděpodobností jej uvede na trh v nejbližších dnech, nejpozději do konce tohoto měsíce. Informace o tom, že Apple plánuje Beats 360 nejprve zveřejněli regulační databáze, později také moloobchodní sítě a naposledy pak Lamine Yamal, který je měl během mistrovství světa ve fotbale 2026 kolem krku a to navíc v poměrně poutavé fialové barvě, díky které byly sluchátka nepřehlédnutelná. Ostatně všechny barevné varianty kromě černé budou poměrně výrazné a Apple navíc nabídne také vyměnitelné náušníky a i samotné mostíky spojující levé a pravé sluchátko tak, abyste si mohli dokonale personalizovat svá sluchátka přesně podle vukusu.
Beats 360 nabídnou některé podobné prvky jako AirPods Max, jako například teleskopická kovová ramena, pomocí kterých le nastavit velikost. Podle uniklých informací mají Beats 360 nabízet 1,75x lepší potlačení hluku než Beats Studio Pro z roku 2023. Beats 360 navíc mají být první sluchátka přes hlavu, která jsou odolná vůči vodě a potu s certifikací IPX4.Samozřejmostí má být celodenní výdrž baterie, skládací design a kvalitní zvuk. Nebude chybět ani podpora Siri, díky které můžete říct Hej Siri pro aktivaci Siri. Otázkou zůstává cena, protože Beats Studio Pro se nabízí za 349$ a Beats 360 mají být zřejmě ještě dražší. Uvidíme tedy již v nejbližších dnech, za kolik je nakonec bude Apple nabízet.