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Apple představil AirPods 5, takto vypadají

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R. ZavřelRoman Zavřel , článek ověřil Jiří Filip
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AirPods 5 nabídnou zásadně vylepšené ANC a opět dorazí ve dvou verzích.

Apple airpods 5 Apple airpods 5
apple
detail airpods 5
Screenshot
Screenshot
airpods 5 detail
airpods 5 airpods 5
airpods 5
airpods 5 apple airpods 5 apple
Apple airpods 5
Screenshot
Screenshot
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AirPods 5

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