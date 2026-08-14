QNAP Qsirch integruje lokální VLM a LLM modely umělé inteligence pro vylepšení sémantického vyhledávání napříč médii na NAS

QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetní techniky, sítí a úložišť, dnes oznámil zásadní vylepšení své hlavní vyhledávací aplikace Qsirch, která nyní nabízí režim „Qsirch AI Mode“. Díky architektuře modelů Vision Language Model (VLM) a Large Language Model (LLM) umožňuje AI Mode vyhledávat soubory v dokumentech, obrázcích, videích i zvukových formátech pomocí přirozeného jazyka. Tato pokročilá funkce přináší chytřejší správu dat a podnikové zabezpečení dat pro profesionální uživatele.
Nad rámec tradičních klíčových slov: komplexní vyhledávání ve čtyřech formátech médií
Qsirch AI režim nabízí pokročilé sémantické porozumění pro bezproblémové vyhledávání ve čtyřech hlavních kategoriích médií:
- Vyhledávání v dokumentech: Podporuje více formátů, například PDF, DOCX a PPTX. Umělá inteligence rozumí významu v kontextu, takže není závislá pouze na přesné shodě klíčových slov a umožňuje najít konkrétní odstavce textu podle celkového smyslu.
- Vyhledávání v obrázcích: Díky lokálnímu zpracování pomocí modelu VLM už není nutné předem organizovat alba nebo ručně přidávat štítky. Stačí popsat vizuální scénu a umělá inteligence analyzuje obsah fotografie a okamžitě zobrazí přesné výsledky.
- Vyhledávání ve videu a zvuku: Pro video (MP4, MOV) a audio (WAV, MP3, M4A) soubory systém zavádí obousměrnou synchronizaci mezi časovou osou a textovým přepisem. Uživatelé mohou najít konkrétní okamžiky podle zapamatovaných úryvků dialogu a kliknutím na text okamžitě přejít na příslušný časový bod přehrávání, aniž by museli ručně procházet dlouhé záznamy nebo záznamy událostí.
Lokální zpracování AI: rychlost a maximální soukromí
Pro splnění přísných požadavků na bezpečnost a soulad s předpisy ve firmách využívá Qsirch AI Mode edge computing schopnosti QNAP NAS. Veškeré zpracování modelů LLM a VLM probíhají přímo na zařízení, takže citlivé firemní dokumenty zůstávají zcela důvěrné a odpadají poplatky za odchozí přenos dat do cloudu. Řešení funguje zcela nezávisle na externích sítích, takže AI jádro zajišťuje maximální výkon vyhledávání v rámci firemních intranetů i v přísně regulovaných, izolovaných prostředích. Bezpečnost je dále posílena bezproblémovou integrací s existujícími oprávněními ke sdíleným složkám NAS, což přísně respektuje nastavená přístupová oprávnění uživatelů a minimalizuje riziko úniku dat.
Dostupnost
Nový Qsirch 7.1.0 je nyní k dispozici ke stažení v QNAP App Center.
Chcete-li se dozvědět více o funkcích a systémových požadavcích Qsirch AI Mode, navštivte prosím https://www.qnap.com/go/solution/qsirch-ai-mode/.