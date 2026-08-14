Na DATARTu nyní pořídíte nové elektro na splátky bez navýšení. Akce platí jen pár dní

Komerční sdělení: Pokud už vám doma dosluhuje některý z elektrospotřebičů nebo si po delší době chcete pořídit novou elektroniku, právě teď může být ideální chvíle vyrazit do DATART. Kromě probíhajícího MAXI výprodeje totiž přichází také akce na splátky bez navýšení. Nové elektro tak můžete získat ihned a jeho cenu následně rozdělit do deseti měsíčních splátek.
Nové elektro bez nutnosti platit vše najednou
Výhodou aktuální nabídky je především možnost rozložit si nákup do 10 splátek bez navýšení. Jinými slovy, za úroky při splácení daného nákupu nezaplatíte ani korunu navíc. Akce se navíc vztahuje na nákupy už od 2 000 Kč, přičemž rozhodující je hodnota celého košíku.
V praxi tak můžete sáhnout po novém televizoru, notebooku, telefonu, domácím spotřebiči nebo jiném elektro vybavení bez toho, abyste museli celou částku zaplatit najednou. Pokud například pořizujete dražší spotřebič, může být rozložení jeho ceny do několika měsíců příjemnější než jednorázový zásah do rodinného rozpočtu.
Aktuální akce je přitom zajímavá také v kombinaci s probíhajícím MAXI výprodejem. DATART v něm nabízí široký sortiment produktů se slevami, takže právě nyní může být vhodná chvíle pořídit si vybavení, jehož nákup jste třeba nějakou dobu odkládali.
Splátky si můžete vyřídit různými způsoby
DATART aktuálně nabízí možnost využít splátky prostřednictvím společností Home Credit, Cofidis a Inbank. Konkrétní způsob sjednání se přitom liší podle poskytovatele.
U Home Credit je možné splátky sjednat jak na webu, tak přímo v prodejnách DATART. Inbank umožňuje sjednání pouze online, zatímco v případě Cofidis je nutné splátky vyřídit na prodejnách DATART.
Stačí si tedy vybrat zboží, které potřebujete, a následně zvolit způsob financování, který Vám bude vyhovovat. Díky rozložení platby do deseti měsíců navíc nemusíte kvůli nákupu čekat na další výplatu nebo odkládat pořízení potřebného spotřebiče.
Akce platí jen od 14. do 17. srpna
Na jednu věc je však dobré myslet. Nabídka splátek bez navýšení je časově omezená. Podle podmínek DATART probíhá akce od 14. do 17. srpna 2026, případně do jejího odvolání.
Pokud tedy máte nějaký nákup v plánu, právě tyto dny mohou být vhodnou příležitostí. Kombinace MAXI výprodeje a možnosti rozdělit platbu do deseti splátek bez navýšení totiž může znamenat výrazně příjemnější způsob, jak nové elektro pořídit. Stačí jen vybrat, co Vám doma aktuálně chybí, a pustit se do nakupování.