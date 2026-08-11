iOS 26 má první jailbreak. Majitelé starších iPhonů si mohou systém konečně upravit podle sebe

Apple sice dlouhodobě dělá maximum pro to, aby iOS zůstal uzavřeným systémem, tentokrát se mu ale podařilo narazit na další překážku. iOS 26 totiž dostal svůj první jailbreak, a to díky nové verzi nástroje Dopamine. Ta přináší podporu nejnovějšího systému vůbec poprvé.
Za jailbreakem stojí vývojář Lars Fröder, známý pod přezdívkou opa334, který vydal Dopamine 3.0. Právě tato verze přidává podporu pro iOS 26.0 a iOS 26.0.1, ovšem zatím pouze na iPhonech a dalších zařízeních s čipy A12 a A13. Jinými slovy, nejde o jailbreak pro všechny iPhony s iOS 26.
Zajímavé je, že iOS 26 čekal na svůj první jailbreak celých 326 dní. Dopamine 3.0 navíc nepřináší podporu pouze pro nejnovější systém. Vývojáři současně výrazně rozšířili kompatibilitu také u starších verzí iOS, konkrétně od iOS 16.5.1 až po iOS 17.3.1.
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Jailbreak přitom už dávno není jen o instalaci pirátských aplikací, jak si možná někteří pamatují z dob prvních iPhonů. Jeho hlavní výhodou je možnost obejít některá systémová omezení Applu a upravit si iPhone způsobem, který Apple standardně neumožňuje. Uživatelé tak mohou získat přístup k úpravám rozhraní, systémovým tweakům nebo funkcím, které v běžném iOS nejsou dostupné.
Je ale potřeba počítat s tím, že jailbreak není bez rizik. Zásah do systému může ovlivnit jeho stabilitu, bezpečnost nebo kompatibilitu s některými aplikacemi. Navíc aktuální Dopamine 3.0 podporuje pouze konkrétní kombinace zařízení a verzí systému, takže například majitelé novějších iPhonů s novějšími čipy zatím tuto možnost nemají.
Pro komunitu kolem jailbreaku jde přesto o poměrně významný moment. iOS 26 je po dlouhých měsících znovu prolomený a je otázkou, jak dlouho bude trvat, než se podpora rozšíří i na další zařízení a verze systému. Apple samozřejmě může příslušné bezpečnostní chyby opravit v některé z dalších aktualizací, takže pokud někdo o jailbreaku skutečně uvažuje, rozhodně není dobré aktualizovat iPhone bez rozmyslu.
Proč ios 26 jail break na iPad mozna ale na iphone pro vsak iphony co maji ios 26 dostanou ios 27