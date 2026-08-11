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iOS 26 má první jailbreak. Majitelé starších iPhonů si mohou systém konečně upravit podle sebe

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple sice dlouhodobě dělá maximum pro to, aby iOS zůstal uzavřeným systémem, tentokrát se mu ale podařilo narazit na další překážku. iOS 26 totiž dostal svůj první jailbreak, a to díky nové verzi nástroje Dopamine. Ta přináší podporu nejnovějšího systému vůbec poprvé. 

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Za jailbreakem stojí vývojář Lars Fröder, známý pod přezdívkou opa334, který vydal Dopamine 3.0. Právě tato verze přidává podporu pro iOS 26.0 a iOS 26.0.1, ovšem zatím pouze na iPhonech a dalších zařízeních s čipy A12 a A13. Jinými slovy, nejde o jailbreak pro všechny iPhony s iOS 26. 

Zajímavé je, že iOS 26 čekal na svůj první jailbreak celých 326 dní. Dopamine 3.0 navíc nepřináší podporu pouze pro nejnovější systém. Vývojáři současně výrazně rozšířili kompatibilitu také u starších verzí iOS, konkrétně od iOS 16.5.1 až po iOS 17.3.1. 

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Jailbreak přitom už dávno není jen o instalaci pirátských aplikací, jak si možná někteří pamatují z dob prvních iPhonů. Jeho hlavní výhodou je možnost obejít některá systémová omezení Applu a upravit si iPhone způsobem, který Apple standardně neumožňuje. Uživatelé tak mohou získat přístup k úpravám rozhraní, systémovým tweakům nebo funkcím, které v běžném iOS nejsou dostupné.

Je ale potřeba počítat s tím, že jailbreak není bez rizik. Zásah do systému může ovlivnit jeho stabilitu, bezpečnost nebo kompatibilitu s některými aplikacemi. Navíc aktuální Dopamine 3.0 podporuje pouze konkrétní kombinace zařízení a verzí systému, takže například majitelé novějších iPhonů s novějšími čipy zatím tuto možnost nemají. 

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Pro komunitu kolem jailbreaku jde přesto o poměrně významný moment. iOS 26 je po dlouhých měsících znovu prolomený a je otázkou, jak dlouho bude trvat, než se podpora rozšíří i na další zařízení a verze systému. Apple samozřejmě může příslušné bezpečnostní chyby opravit v některé z dalších aktualizací, takže pokud někdo o jailbreaku skutečně uvažuje, rozhodně není dobré aktualizovat iPhone bez rozmyslu.

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Zdroj
Diskuze
iOS 26

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