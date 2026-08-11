Apple dál drtí konkurenci. Dva ze tří drahých telefonů prodaných ve světě jsou iPhone

Přestože se o zpomalování trhu se smartphony mluví stále častěji, Apple má důvod k oslavám. Podle nejnovější analýzy společnosti Counterpoint Research ovládl v první polovině letošního roku 65 % celosvětového trhu s prémiovými smartphony, tedy zařízeními s cenou od 600 dolarů výše. Jinými slovy, téměř dva ze tří prodaných prémiových telefonů byly iPhony.
Zajímavé je, že celý prémiový segment zároveň dál roste. V první polovině roku 2026 tvořily telefony s cenou nad 600 dolarů už 29 % všech prodaných smartphonů, což je historicky nejvyšší podíl. Ještě před rokem to bylo o čtyři procentní body méně.
Za úspěchem Applu stojí především řada iPhone 17, která podle analytiků zaznamenala meziroční růst prodejů o 9 %. Významnou roli přitom sehrál i základní model, kterému se dařilo lépe, než se původně očekávalo. Apple tak dokázal zvrátit loňský pokles, který byl způsoben především silnější konkurencí na čínském trhu. Na druhém místě zůstal Samsung s podílem 19 %, zatímco ostatní výrobci si rozdělili zbylých 16 %. Přestože čínské značky jako Xiaomi, Honor nebo Huawei postupně posilují, zejména na domácím trhu, v prémiové kategorii zatím na Apple výrazně nestačí.
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Analytici zároveň upozorňují na zajímavý trend. Rostoucí ceny komponentů i pamětí zdražují telefony střední třídy, čímž se cenový rozdíl mezi nimi a staršími vlajkovými modely zmenšuje. Mnoho zákazníků proto raději sáhne po prémiovém zařízení, zvlášť když výrobci nabízejí výhodnější financování, výkup starých telefonů nebo splátkové programy.
Pro Apple jsou nová čísla dalším potvrzením, že jeho strategie zaměřená na dražší modely funguje. Přestože firma zdaleka neprodá nejvíce telefonů na světě, v segmentu, který jí přináší největší zisky, zůstává s výrazným náskokem prakticky bez konkurence.
Uhol pohľadu. Možné je tiež povedať, že mobily s Androidom drtia mobily s iOS.