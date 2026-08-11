iPhone 17 Pro je v některých zemích šíleně drahý. Česko dopadlo překvapivě

Cena iPhonu se může v jednotlivých zemích lišit opravdu výrazně. A zatímco v USA si Apple za iPhone 17 Pro účtuje v přepočtu zhruba 25 tisíc korun, v některých částech světa za něj zákazníci zaplatí klidně více než dvojnásobek. Nové srovnání Deutsche Bank Research ukazuje, jak velké rozdíly mezi jednotlivými trhy skutečně jsou. A zajímavě v něm dopadla i Evropa.
Srovnání se zaměřilo na základní 256GB variantu iPhonu 17 Pro a zahrnulo celkem 41 trhů. Absolutně nejlevnější je podle něj telefon v Japonsku, kde vychází v přepočtu na 961 eur. Ve Spojených státech je cena 1 012 eur, respektive 1181 dolarů. Jižní Korea je pak na stejné úrovni jako USA.
V Evropě vede Švýcarsko
Pokud bychom se podívali čistě na Evropu, nejlépe dopadlo Švýcarsko. Tam iPhone 17 Pro stojí 1187 eur. Naopak pořádný cenový extrém představuje Turecko, kde stejný model vyjde na 2222 eur, tedy více než dvojnásobek americké ceny. Turecko je ostatně jedinou zemí v celém srovnání, kde iPhone 17 Pro překonává dvojnásobek americké ceny.
A právě Turecko ukazuje, proč mohou být rozdíly tak obrovské. Významnou roli hrají především daně, cla, kurz měny a další místní poplatky. Pokud si navíc Turek koupí iPhone v zahraničí, čeká ho po návratu ještě poplatek za registraci IMEI ve výši 54 258 tureckých lir, což podle přepočtu Deutsche Bank představuje dalších 1006 eur.
Zajímavě dopadlo také srovnání největších evropských ekonomik. Nejlevněji vychází iPhone 17 Pro ve Velké Británii, kde stojí 1265 eur. Následuje Německo s 1293 eury, Španělsko s 1312 eury a Francie s 1323 eury. Nejdražší z této pětice je Itálie, kde cena dosahuje 1332 eur. Rozdíly mezi těmito státy tedy nejsou nijak dramatické.
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V Turecku raději ne
Zajímavý je ale především dlouhodobý vývoj. Deutsche Bank porovnala současný iPhone 17 Pro s iPhonem 7 z roku 2017 a sledovala, jak se za devět let změnil rozdíl mezi cenami v jednotlivých zemích a Spojenými státy. Ukázalo se, že evropské ceny rostly oproti USA výrazně rychleji.
Například v Turecku byl iPhone 7 v roce 2017 o 47 procent dražší než v USA. U iPhonu 17 Pro už je rozdíl 119 procent. Podobně Brazílie se posunula z 37 procent nad americkou cenu na současných 91 procent. Z evropských zemí se nejvýrazněji zvětšil rozdíl v Norsku, a to o 21 procentních bodů. Ve Švédsku, Finsku a Velké Británii pak o 15 bodů.
Důvodem přitom nejsou pouze samotné ceny, které Apple stanovuje. Velkou roli hraje právě místní daňová politika a vývoj měnových kurzů. Zatímco ve Švýcarsku pomáhá nízká sazba DPH ve výši 8,1 procenta, v Maďarsku je DPH 27 procent a cena iPhonu je tam proto výrazně vyšší.
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A ještě jedna věc je na celém srovnání poměrně zajímavá. Samotná cenovka totiž neříká úplně všechno. Deutsche Bank upozorňuje, že rozdíly jsou ještě výraznější, pokud ceny iPhonů porovnáme s příjmy obyvatel jednotlivých zemí. Například průměrná hrubá roční mzda podle OECD v roce 2025 dosahovala ve Švýcarsku 107 487 eur, zatímco v Turecku pouze 18 590 eur.
Jinými slovy, iPhone 17 Pro sice stojí v Evropě ve většině zemí více než ve Spojených státech, samotná cenovka ale ještě neukazuje, jak velkou finanční zátěž pro místní zákazníky představuje. Z tohoto pohledu je rozdíl mezi jednotlivými trhy ještě výraznější, než by se na první pohled mohlo zdát.