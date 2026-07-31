Poslední hodiny! DATART ukončuje jednu z největších slevových akcí léta, čas se krátí

Komerční sdělení: Červenec se chýlí ke konci a spolu s ním i jedna z největších slevových akcí, kterou letos DATART připravil. Pokud jste nákup nové televize, notebooku, chytrých hodinek, domácích spotřebičů nebo třeba příslušenství odkládali, teď nastává poslední šance. Akce DATART nákupy totiž končí už dnes, 31. července, a zbývá jen několik posledních hodin na využití slev až 50 %.
V rámci akce můžete získat slevy napříč desítkami kategorií. Mobilní telefony, notebooky a tablety jsou zlevněné až o 20 %, televizory až o 30 %, audio technika a sluchátka až o 40 % a příslušenství pro mobilní zařízení dokonce až o 50 %. Nechybí ani výhodné ceny na velké i malé domácí spotřebiče, kávovary, robotické vysavače, chytrou domácnost nebo produkty pro péči o tělo.
Je však potřeba myslet na jednu důležitou věc. Sleva se neuplatňuje automaticky – u vybraného produktu je nutné kliknout na tlačítko „Koupit se slevou“. Akce platí do dnešní půlnoci, případně do vyprodání zásob, takže u nejžádanějších produktů se nemusí vyplatit s rozhodnutím příliš otálet.