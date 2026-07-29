Neničte si foťák iPhone na motorce nebo kole. Tenhle držák má propracovaný tlumič vibrací

Komerční sdělení: Sezóna výletů na dvou kolech je v plném proudu a ať už vyrážíte na silničce, horském kole nebo v sedle motorky, bez telefonu s navigací se dnes už neobejdete. Pokud hledáte držák, kterému můžete svůj telefon svěřit bez obav z pádu nebo zničení optiky fotoaparátu, jste na správném místě. Na český trh zamířila značka GRxplore, která nabízí velmi kvalitní držáky s tlumiči vibrací.
Hlavní zbraní držáků GRxplore je propracovaný a přitom jednoduchý systém uchycení. Ten kombinuje silné magnety s mechanickým zámkem. Telefon k držáku jednoduše přiložíte, magnet si ho sám navede a pootočením dojde k uzamčení. Vybrané držáky navíc disponují tlumiči vibrací, takže vám otřesy z řídítek nezničí citlivou optickou stabilizaci v čočkách fotoaparátu.
Výhodou je, že veškeré produkty GRxplore teď koupíte u Mobil Pohotovosti za nejlepší ceny na trhu – na celý sortiment platí speciální 20% sleva. Níže pak najdete výběr těčh nejlepších kousků.
Bestseller s tlumičem vibrací
Hitem je držák GRxplore GR-MT10, který je navržen speciálně tak, aby pasoval i na zakřivená řídítka. Tělo vyrobené z lehké, ale pevné hliníkové slitiny zaručuje, že držák zvládne náročný terén, výkyvy počasí i dálniční rychlosti na motorce. Navíc má i plně otočnou hlavu o 360°. Nicméně jedním z jeho největších trumfů je integrovaný PRO tlumič vibrací se speciálními silikonovými silentbloky, které účinně pohlcují nárazy a chrání tak mechanismus stabilizace.
- Držák GRxplore GR-MT10 pořídíte ve slevě za 1 815 Kč (běžně 2 269 Kč)
Kompletní ekosystém příslušenství
Aby systém uchycení fungoval bezchybně, je nutné telefon vybavit odpovídajícím krytem. GRxplore nabízí varianty pro nejnovější iPhony a Samsungy, včetně loňské a předloňské generace. Kryty jsou nejenom odolné, ale hlavně disponují silnými magnety a speciálním socketem pro udržení telefonu.
- Ochranný kryt GRxplore pořídíte teď za 792 Kč (běžně 990 Kč)
Pokud nemáte nejnovější telefon od Applu nebo Samsungu, nebo zkrátka nechcete využívat kryt od GRxplore, existuje řešení. Tím je extrémně silný Univerzální držák (nalepovací adaptér), který pomocí pásky 3M VHB jednoduše přilepíte na záda jakéhokoli krytu a máte hotovo.
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