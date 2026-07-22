Zavřít reklamu

TCL rozdává ke svým Mini LED televizím 30% slevu na soundbar. Domácí kino teď pořídíte výrazně výhodněji

Jen pro ČR
J. FilipJiří Filip
0

Komerční sdělení: Pokud přemýšlíte nad koupí nové televize, možná je právě teď ideální chvíle. TCL totiž ve spolupráci s DATARTem spustilo zajímavou akci, díky které můžete ke své nové Mini LED televizi získat 30% slevu na vybraný soundbar nebo bezdrátový reproduktor. Výsledkem je kompletní domácí kino se špičkovým obrazem i zvukem za podstatně příznivější cenu. 

Mini LED televizory TCL patří dlouhodobě mezi nejzajímavější modely na trhu. Nabízejí vysoký jas, výborný kontrast, hlubokou černou a díky vysokým obnovovacím frekvencím si přijdou na své nejen filmoví fanoušci, ale také hráči. Aby však byl zážitek opravdu kompletní, kvalitní obraz si zaslouží i odpovídající zvuk. Právě proto TCL nyní nabízí možnost pořídit si vybraný soundbar se slevou 30 %. 

870x190 vypis

Jak akce funguje?

Princip je velmi jednoduchý. Stačí si během trvání akce zakoupit některou z vybraných Mini LED televizí TCL. Patnáctý den od vystavení faktury vám na e-mail dorazí unikátní slevový kód, který následně uplatníte při nákupu jednoho z vybraných audio produktů. Sleva se odečte automaticky a kód je následně platný ještě dalších 14 dní. 

Slevu lze využít na tyto produkty:

  • TCL Q65H
  • TCL Q85H PRO
  • TCL Z100 

Akce platí jen omezenou dobu

Nabídka běží od 16. července do 31. srpna, případně do odvolání. Zapojené televizory jsou dostupné jak na e-shopu DATART, tak i na kamenných prodejnách, kde si můžete ověřit jejich aktuální skladovou dostupnost. Do akce je přitom zařazena široká nabídka Mini LED televizorů TCL napříč různými úhlopříčkami i cenovými kategoriemi, takže si vybere prakticky každý.

Více informací o akci naleznete zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.