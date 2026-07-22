TCL rozdává ke svým Mini LED televizím 30% slevu na soundbar. Domácí kino teď pořídíte výrazně výhodněji

Komerční sdělení: Pokud přemýšlíte nad koupí nové televize, možná je právě teď ideální chvíle. TCL totiž ve spolupráci s DATARTem spustilo zajímavou akci, díky které můžete ke své nové Mini LED televizi získat 30% slevu na vybraný soundbar nebo bezdrátový reproduktor. Výsledkem je kompletní domácí kino se špičkovým obrazem i zvukem za podstatně příznivější cenu.
Mini LED televizory TCL patří dlouhodobě mezi nejzajímavější modely na trhu. Nabízejí vysoký jas, výborný kontrast, hlubokou černou a díky vysokým obnovovacím frekvencím si přijdou na své nejen filmoví fanoušci, ale také hráči. Aby však byl zážitek opravdu kompletní, kvalitní obraz si zaslouží i odpovídající zvuk. Právě proto TCL nyní nabízí možnost pořídit si vybraný soundbar se slevou 30 %.
Jak akce funguje?
Princip je velmi jednoduchý. Stačí si během trvání akce zakoupit některou z vybraných Mini LED televizí TCL. Patnáctý den od vystavení faktury vám na e-mail dorazí unikátní slevový kód, který následně uplatníte při nákupu jednoho z vybraných audio produktů. Sleva se odečte automaticky a kód je následně platný ještě dalších 14 dní.
Slevu lze využít na tyto produkty:
- TCL Q65H
- TCL Q85H PRO
- TCL Z100
Akce platí jen omezenou dobu
Nabídka běží od 16. července do 31. srpna, případně do odvolání. Zapojené televizory jsou dostupné jak na e-shopu DATART, tak i na kamenných prodejnách, kde si můžete ověřit jejich aktuální skladovou dostupnost. Do akce je přitom zařazena široká nabídka Mini LED televizorů TCL napříč různými úhlopříčkami i cenovými kategoriemi, takže si vybere prakticky každý.